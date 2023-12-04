Глава эстонской погранслужбы: граница c Россией может закрыться в любой момент

Руководитель Бюро пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эве Кальмус заявила Yle, что оживление вызвано трафиком из Финляндии в Россию, пишет RusPostimees.

В данный момент за неделю границу пересекают в среднем на тысячу человек больше, чем до решения Финляндии о закрытии границы. Это на 25 процентов больше, чем обычно.

- Мы просим не ездить в Россию. Те, кто уже уехал в РФ, могут оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно, - предупредила Кальмус.