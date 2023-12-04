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Глава эстонской погранслужбы: граница c Россией может закрыться в любой момент

Северное побережье
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Граница Эстонии и России.
Граница Эстонии и России. Фото: Илья Смирнов

После решения финского правительства закрыть свои пропускные пункты на границе с Российской Федерацией, увеличилось число пересечений границы через Нарву. 

Руководитель Бюро пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эве Кальмус заявила Yle, что оживление вызвано трафиком из Финляндии в Россию, пишет RusPostimees.

В данный момент за неделю границу пересекают в среднем на тысячу человек больше, чем до решения Финляндии о закрытии границы. Это на 25 процентов больше, чем обычно.

- Мы просим не ездить в Россию. Те, кто уже уехал в РФ, могут оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно, - предупредила Кальмус.

Она заявила, что такое решение может быть принято очень быстро: погранпункты на границе Эстонии могут быть закрыты в течение часа после решения правительства.

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Эстония
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