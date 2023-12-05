Вышла новая книга об истории Силламяэ

Краевед-любитель Адельберт Пооль уже много лет собирает и систематизирует документы и факты, рассказывающие историю развития края. На этот раз обратил внимание на Вайвараскую волость - в 1849 году Силламяэ выделяется в отдельное поместье, а документальные материалы и статьи повествуют о том, что происходило здесь в разные времена. Новое издание вышло на эстонском и русском языках, но это не параллельный перевод, потому что составитель собрал разные статьи, любопытные факты, исторически связанные.