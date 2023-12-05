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Вышла новая книга об истории Силламяэ

Ирина Кивисельг
, журналист
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Адельберт Пооль проделал огромную работу, чтобы люди не забывали свою историю.
Адельберт Пооль проделал огромную работу, чтобы люди не забывали свою историю. Фото: Erakogu

Силламяэский музей в пятницу представил новую книгу местного краеведа Адельберта Пооля "История Силламяэ в истории Вайвара", название которой говорит само за себя. Автор по крупицам собирал интересные факты из жизни родного края, и это уже четвертая книга, изданная при активном участии силламяэских хранителей истории.

Краевед-любитель Адельберт Пооль уже много лет собирает и систематизирует документы и факты, рассказывающие историю развития края. На этот раз обратил внимание на Вайвараскую волость - в 1849 году Силламяэ выделяется в отдельное поместье, а документальные материалы и статьи повествуют о том, что происходило здесь в разные времена. Новое издание вышло на эстонском и русском языках, но это не параллельный перевод, потому что составитель собрал разные статьи, любопытные факты, исторически связанные.

В этой книге собраны исторические факты об интересных местах и достопримечательностях северного побережья Ида-Вирумаа.
В этой книге собраны исторические факты об интересных местах и достопримечательностях северного побережья Ида-Вирумаа. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
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