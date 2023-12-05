ОДИН ВОПРОС ⟩ Много ли в Ида-Вируской центральной больнице пациентов с COVID?

Сейчас по всей Эстонии отмечается рост распространения вируса COVID-19.
Главврач Ида-Вируской центральной больницы ПИЛЛЕ ЛЕТЮКА:
- Внутрибольничная эпидемиологическая ситуация сейчас стабильная и не требует дополнительных мер. С учетом роста распространения коронавируса по всей стране, мы восстановили PCR-тестирование госпитализируемых пациентов на заражение вирусом SARS-CoV-2.
Среди госпитализированных пациентов вспышек заболевания нет.
Мы не планируем сейчас вводить запрет на посещение пациентов, но постоянно следим за ситуацией и в случае ее ухудшения готовы пересмотреть действующие меры.