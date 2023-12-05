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ОДИН ВОПРОС ⟩ Много ли в Ида-Вируской центральной больнице пациентов с COVID?

Северное побережье
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Пилле Летюка.
Пилле Летюка. Фото: Ida-Viru keskhaigla

Сейчас по всей Эстонии отмечается рост распространения вируса COVID-19.

Главврач Ида-Вируской центральной больницы ПИЛЛЕ ЛЕТЮКА:

- Внутрибольничная эпидемиологическая ситуация сейчас стабильная и не требует дополнительных мер. С учетом роста распространения коронавируса по всей стране, мы восстановили PCR-тестирование госпитализируемых пациентов на заражение вирусом SARS-CoV-2.

Среди госпитализированных пациентов вспышек заболевания нет.

Мы не планируем сейчас вводить запрет на посещение пациентов, но постоянно следим за ситуацией и в случае ее ухудшения готовы пересмотреть действующие меры.

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