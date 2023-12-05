Шоу "Народ поет" на ETV+ ищет исполнителей и музыкантов

"Народ поет" - это программа, где исполняют популярные во все времена песни. Профессиональный уровень участников не так важен, главное - любовь к музыке.

В каждой передаче соревнуются два коллектива, которых оценивает как именитое жюри в студии, так и телезрители, но победителя всегда определяет народ. До сих пор лучшими становились музыкальные коллективы из Ида-Вирумаа: в первом сезоне - группа "Dochka Bossa", во втором победу одержала Екатерина Маргальникова и ее бенд. В прошлом году больше всех поклонников собрала молодежная команда из Нарвы "Pale Alison".

Участники шоу "Народ поет" прошлых лет получили новую аудиторию, приглашения на большие концерты, а также бесценный опыт съемок на телевидении, профессиональные записи своих выступлений и незабываемые впечатления.

Певцы, музыканты, исполнители соло и ансамбли, желающие принять участие, могут написать письмо с кратким рассказом о себе на адрес электронной почты: narodpojot@err.ee. Также к письму следует приложить ссылки на примеры творчества, указать контактные данные, включая номер телефона.

Присылать заявки можно до 31 января 2024 года.