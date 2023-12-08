ПАРЛАМЕНТ ⟩ Как повысить зарплату учителям и плавно перейти на эстоноязычное образование?

Сегодня разрешение этого кризиса дошло до такой кульминации, когда учителя действительно ожидают, чтобы вопрос был не только в решении проблемы минимальной зарплаты к следующему году, но и чтобы решились также накопившиеся за долгие годы проблемы в системе образования. Поэтому я представила план того, какие решения мы должны поискать, чтобы смогли договориться не только о минимальной зарплате на следующий год, но и о том, чтобы решить как проблемы школьной сети и проблемы нагрузки учителей, так и проблему карьерной модели учителей, ведь вопрос преемственности учителей очень во многом зависит и от нее.

Я только что вернулась с конференции "Arenguseire Keskus", где тоже обсуждались все эти темы, и по сути решения имеются. Вопрос в том, готовы ли мы сегодня в порядке общественного соглашения действительно заключить эти соглашения между местными самоуправлениями, как владельцами школ, представителями учителей, как представителями профессионалов в этой сфере, и государством, как плательщиком зарплатного пособия. К моему удовольствию, мы готовы начать консультации для того, чтобы заключить образовательное соглашение. Так что я умеренно оптимистична относительно того, что мы сможем решить хотя бы эти болевые вопросы в сфере образования и сумеем достичь соглашения с этими сторонами.

ВАДИМ БЕЛОБРОВЦЕВ: