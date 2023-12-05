Михкель Нестор: Темпы экономического спада не хотят снижаться

Хотя экономический спад оказался широкомасштабным, больше всего его ускорял крайне низкий спрос на главных экспортных рынках Эстонии. Эстонский экспорт уменьшился в третьем квартале по сравнению с прошлым годом на 12%, причем экспорт товаров сократился на 17%. Уже довольно долгое время экспортеров удручает крайне низкий спрос в Северных странах, особенно в областях, связанных с недвижимостью и строительством. В последние месяцы спад усилился и на других европейских рынках, в результате чего, к примеру, объемы экспорта товаров сократились по сравнению с прошлым годом уже на четверть.

Чуть менее скромным оказалось в третьем квартале сокращение частного потребления, уменьшившегося по сравнению с прошлогодним на 2,5%. До сих пор потребление тормозили прежде всего выросшие цены и неуверенность потребителей при совершении более крупных покупок. В то же время очень сильной оставалась занятость, быстро росли также доходы людей. Но в последние месяцы начало ухудшаться положение и на рынке труда, однако, по крайней мере до сих пор, это еще не стало значительно ограничивать потребление. О консервативности людей по части потребления свидетельствует и то, что довольно уверенно растут вклады домохозяйств в банках.