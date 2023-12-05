Михкель Нестор: Темпы экономического спада не хотят снижаться

На прошлой неделе Департамент статистики опубликовал более точные данные о формировании валового внутреннего продукта в третьем квартале нынешнего года. К сожалению, они оказались еще более плохими, чем ожидалось. Если, судя по опубликованным ранее быстрым оценкам, ВВП уменьшился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,5%, то по последним данным - на целых 3,9%.
Хотя экономический спад оказался широкомасштабным, больше всего его ускорял крайне низкий спрос на главных экспортных рынках Эстонии. Эстонский экспорт уменьшился в третьем квартале по сравнению с прошлым годом на 12%, причем экспорт товаров сократился на 17%. Уже довольно долгое время экспортеров удручает крайне низкий спрос в Северных странах, особенно в областях, связанных с недвижимостью и строительством. В последние месяцы спад усилился и на других европейских рынках, в результате чего, к примеру, объемы экспорта товаров сократились по сравнению с прошлым годом уже на четверть.
Чуть менее скромным оказалось в третьем квартале сокращение частного потребления, уменьшившегося по сравнению с прошлогодним на 2,5%. До сих пор потребление тормозили прежде всего выросшие цены и неуверенность потребителей при совершении более крупных покупок. В то же время очень сильной оставалась занятость, быстро росли также доходы людей. Но в последние месяцы начало ухудшаться положение и на рынке труда, однако, по крайней мере до сих пор, это еще не стало значительно ограничивать потребление. О консервативности людей по части потребления свидетельствует и то, что довольно уверенно растут вклады домохозяйств в банках.
Долгосрочный тренд эстонской экономики при распределении созданной в экономике добавленной стоимости уменьшил прибыли вследствие роста затрат на рабочую силу. Сейчас экономика тоже адаптируется к новым условиям поначалу за счет прибыльности. В третьем квартале этого года выплаченные работникам компенсации увеличились по сравнению с прошлым годом еще на 10%, в то время как операционная прибыль уменьшилась на 16%.
Глядя на происходящее в мировой экономике и на прогнозы различных институтов, нельзя пообещать быстрого поворота в лучшую сторону. Позитивно, что на рынках все же царит ожидание, что скромные цифры инфляции позволят центральным банкам начать снижать процентные ставки с середины следующего года. Судя по предпосылкам, более выгодные кредитные платежи позволят экономике вздохнуть свободнее, давая также людям возможность наряду с выплатами по жилищным кредитам позволить себе что-то более приятное.
С другой стороны, экономические прогнозы более негативны именно для главных торговых партнеров Эстонии. Например, экономика важнейшего для эстонских товаров целевого рынка - Финляндии - вырастет в следующем году, судя по прогнозам, лишь на 0,5%, в то время как в Швеции ВВП и вовсе уменьшится на 0,4%. Опираясь на нынешние знания, SEB предсказывает Эстонии на следующий год все же крошечный экономический рост в размере 0,4%.