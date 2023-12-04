Количество новых вакансий рекордно низкое

В ноябре число зарегистрированных безработных увеличилось примерно на 2000 человек. На начало декабря на учете в Кассе по безработице состоят 51,5 тыс. человек, уровень безработицы составляет 7,7%. Если смотреть на предыдущие годы, безработица в ноябре почти всегда увеличивалась, и цифра этого года - более 2000 новых безработных, примерно аналогична прошлогодней. Однако по сравнению с тем же месяцем нескольких предыдущих лет общее число безработных несколько выше.

Увеличение числа не занятых произошло главным образом из-за того, что людям стало сложнее найти новую работу. В ноябре в Кассу по безработице поступило даже несколько меньше новых безработных, чем в сентябре и октябре, но поскольку найти вакансию стало сложнее, то с учета снялось значительно меньше людей, чем в предыдущие месяцы.

Кроме того, на портал трудоустройства Кассы по безработице поступило только 3500 предложений о работе, что меньше, чем в предыдущие месяцы. За месяц темп появления новых вакансий существенно упал. В то же время касса подчеркивает, что если оглядываться назад в историю, то это был не исключительно плохой месяц. В ноябре количество предложений о работе традиционно начинает падать, и в этом году количество предложений о работе аналогично их числу в ноябре 2019 года. Но тогда безработных было меньше, а поэтому и конкуренция за одно вакантное место была меньше, чем сейчас. В ноябре 2019 года в Эстонии было около 33 000 официально учтенных безработных.

Чуть лучше обстоят дела в вопросе коллективных сокращений. За месяц в кассу по безработице поступило уведомление о 12 запланированных коллективных увольнениях, всего работу потеряют чуть менее 200 человек. Это меньше, чем в предыдущие два месяца.

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