СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Ахтме напали на молодого человека

В Пюсси и Нарве досталось женщинам

1 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве пьяный 63-летний мужчина ударил свою сожительницу. Мужчина был задержан.

2 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на улице Энергетика в Пюсси волости Люганузе 41-летний мужчина побил свою сожительницу. Полицейские задержали мужчину.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на улице Раквере в Нарве 45-летний мужчина, будучи пьяным, ударил свою сожительницу во время бытовой ссоры. Полиция задержала драчуна на месте происшествия.

2 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Кангеласте в Нарве 31-летний мужчина побил свою жену. Полиция задержала мужчину.

Полиция выяснит точные обстоятельства инцидентов в ходе уголовного разбирательства.

Угрожавший был задержан

2 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина угрожает 39-летней женщине. Полиция задержала угрожавшего.