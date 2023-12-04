Давление на эстонские границы усиливается

После военного нападения России на Украину временную защиту в Эстонии получили в общей сложности 50 243 военных беженца, из которых 35 840 человек имели этот статус по состоянию на минувшее воскресенье.

В то же время за минувшие выходные пограничники не допустили в Эстонию на пограничном переходе "Нарва-1" 52 молдаванина, четырех сирийцев, шестерых россиян, пять украинцев, троих израильтян и по одному гражданину из Армении и Сербии. У людей не было необходимых документов для въезда в Эстонию, они давали неясные заявления о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность страны. Иностранцев оштрафовали, приказали покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны.