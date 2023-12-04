Давление на эстонские границы усиливается

За прошедшую неделю 144 украинских военных беженца обратились за временной защитой в Эстонии. В то же время только за прошедшие выходные несколько десятков иностранцев пытались проникнуть в Эстонию из России незаконно.
После военного нападения России на Украину временную защиту в Эстонии получили в общей сложности 50 243 военных беженца, из которых 35 840 человек имели этот статус по состоянию на минувшее воскресенье.
Кроме того, на прошлой неделе 57 граждан Украины обратились за международной защитой в Эстонии.
В то же время за минувшие выходные пограничники не допустили в Эстонию на пограничном переходе "Нарва-1" 52 молдаванина, четырех сирийцев, шестерых россиян, пять украинцев, троих израильтян и по одному гражданину из Армении и Сербии. У людей не было необходимых документов для въезда в Эстонию, они давали неясные заявления о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность страны. Иностранцев оштрафовали, приказали покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны.
"Российские власти используют этих людей в рамках миграционной атаки, что в случае обострения ситуация может нарушить работу погранперехода", - говорится в сообщении Идаской префектуры.