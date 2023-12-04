Универсальную услугу планируют ликвидировать с мая 2024 года

Универсальная услуга электроснабжения была введена в 2022 году в условиях очень высоких цен на электроэнергию на бирже, дав потребителям возможность покупать дешевую электроэнергию вне биржи по фиксированной цене. Обязанность по предоставлению универсальной услуги была возложена на Eesti Energia. Стоимость услуги была зафиксирована на уровне 15,4 цента за киловатт-час (без НСО), хотя госкомпания с самого начала утверждала, что эта цена слишком низкая и не покрывает ее расходов.

По словам руководителя отдела продаж Eesti Gaas Танела Тоомика, универсальная услуга была выгодна в течение первых нескольких месяцев после ее введения.

Однако в 2023 году не было ни одного месяца, когда она была ниже биржевой цены, и Министерство климата подготовило план по ее прекращению.

- Например, в октябре потребители, пользующиеся универсальной услугой, заплатили более чем на полмиллиона евро больше, чем если бы они платили по биржевой цене. В общей сложности универсальной услугой в настоящее время пользуются около 75 000 потребителей, - сказала руководитель сферы энергетических рынков Министерства климата Карин Мария Лехтметс.

Она добавила, что с июля число пользователей данной услуги сократилось на 30%.

Если правительство одобрит предложение Минклимата, универсальная услуга прекратится с 1 мая 2024 года. До этого времени клиентов уведомят о возможности выбрать другой тарифный план, и если клиенты этого не сделают, то их автоматически переведут на биржевой пакет, который также можно будет впоследствии поменять.