Нарушителя международных санкций наказали приличным штрафом

Вируский уездный суд на сегодняшнем заседании признал Льва Пылкина виновным в попытке нарушения международных санкций и приговорил его к денежному штрафу в размере 150 дневных ставок (дневная ставка 11,90 евро), то есть 1785 евро.
Из-за того, что дело рассматривалось в порядке упрощенного делопроизводства, сумма штрафа была уменьшена на треть - до 1087,50 евро. Также на Пылкина легли расходы на юридическую помощь в размере 205,20 евро.
Конфискованные денежные средства в размере 2560 евро, которые были помещены на депозитный счет Департамента полиции и погранохраны, должны быть возвращены Льву Пылкину после вступления приговора в силу.
Согласно обвинительному заключению, Лев Пылкин сознательно допустил несоблюдение международной санкции, когда, зная, что вывоз евробанкнот из стран Европейского Союза в Российскую Федерацию запрещен, 13 июня 2022 года он умышленно пытался выехать из Эстонии в Россию на пункте пропуска "Нарва-1", имея при себе 2560 евро наличными.
Гособвинитель квалифицировал действия Льва Пылкина как свершившееся деяние, однако суд посчитал неудавшийся вывоз лишь попыткой свершения преступления.
Суд постановил, что не Лев Пылкин обратился к таможенникам по собственной инициативе с информацией о наличии у него наличных денег, а таможенники сами обратились к нему и спросили, есть ли у него при себе деньги. Только тогда Лев Пылкин сообщил, что у него с собой более 2000 евро наличными. Если бы работник таможни не задал Льву Пылкину вопрос о наличных деньгах, то Лев Пылкин не сообщил бы чиновникам о наличии наличных денег, и при отсутствии дополнительной проверки можно было бы говорить о завершении преступления. Поэтому Лев Пылкин сделал все, чтобы сделать возможным вывоз наличных денег в Россию, но из-за вмешательства таможенников попытка не имела успеха.
Суд не считает дополнительную конфискацию денежных средств соразмерной, поэтому 2560 евро должны быть возвращены Льву Пылкину после вступления приговора в законную силу.