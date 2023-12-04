Нарушителя международных санкций наказали приличным штрафом

Суд постановил, что не Лев Пылкин обратился к таможенникам по собственной инициативе с информацией о наличии у него наличных денег, а таможенники сами обратились к нему и спросили, есть ли у него при себе деньги. Только тогда Лев Пылкин сообщил, что у него с собой более 2000 евро наличными. Если бы работник таможни не задал Льву Пылкину вопрос о наличных деньгах, то Лев Пылкин не сообщил бы чиновникам о наличии наличных денег, и при отсутствии дополнительной проверки можно было бы говорить о завершении преступления. Поэтому Лев Пылкин сделал все, чтобы сделать возможным вывоз наличных денег в Россию, но из-за вмешательства таможенников попытка не имела успеха.