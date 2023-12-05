Ветряки начали приносить доход Люганузеской волости

Плату принесли волости как заработавшие нынешним летом в Пуртсе пять ветрогенераторов "Enefit Green", так и находящиеся в стадии строительства ветряные парки братьев Сынаялг в Айду, за которые платят десятую часть действующей платы с ветрогенераторов. Расчет в полной сумме начнет действовать после того, как для них выдадут лицензию на эксплуатацию.
Кто и за что получает плату с ветрогенераторов
- С 1 июля этого года введена плата с ветрогенераторов, которую платят проживающим по соседству с новыми ветряными турбинами людям и местным общинам. На ветропарки, введенные в эксплуатацию ранее, эта плата не распространяется.
- Компенсации выплачиваются за счет платы с ветрогенераторов.
- Департамент окружающей среды взимает плату за ветряки высотой более 30 метров, которые получили разрешение на эксплуатацию после 1 июля 2023 года.
- Собранная плата распределяется между местными самоуправлениями и расположенными вблизи ветрогенераторов домохозяйствами. Компенсации получают домовладения, расположенные на расстоянии до двух километров от ветряков высотой до 250 метров, а также расположенные на расстоянии до трех километров от ветряков высотой более 250 метров.
- Проживающим в зоне влияния людям ветряки принесут доход максимум до шести минимальных зарплат в год.
- Когда ветрогенератор начинает работу, размер платы зависит от биржевой цены электроэнергии в предыдущем квартале и от объема произведенной ветрогенератором электроэнергии. На стадии строительства за ветряки платят десятую часть действующей платы с ветрогенератора.
Департамент окружающей среды