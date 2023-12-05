Ветряки начали приносить доход Люганузеской волости

Плату принесли волости как заработавшие нынешним летом в Пуртсе пять ветрогенераторов "Enefit Green", так и находящиеся в стадии строительства ветряные парки братьев Сынаялг в Айду, за которые платят десятую часть действующей платы с ветрогенераторов. Расчет в полной сумме начнет действовать после того, как для них выдадут лицензию на эксплуатацию.