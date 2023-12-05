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Ветряки начали приносить доход Люганузеской волости

Кюлли Крийс
, журналист
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В открывшемся нынешним летом Пуртсеском гибридном парке доход Люганузеской волости приносят пять ветрогенераторов. За то, что волость мирится также с солнечными панелями, компенсация не предусмотрена.
В открывшемся нынешним летом Пуртсеском гибридном парке доход Люганузеской волости приносят пять ветрогенераторов. За то, что волость мирится также с солнечными панелями, компенсация не предусмотрена. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На счет Люганузеской волости поступила первая плата за соседство с ветряным парком - 4218 евро за третий квартал. Половину этой суммы распределят между жителями, проживающими в зоне влияния ветряков.

Плату принесли волости как заработавшие нынешним летом в Пуртсе пять ветрогенераторов "Enefit Green", так и находящиеся в стадии строительства ветряные парки братьев Сынаялг в Айду, за которые платят десятую часть действующей платы с ветрогенераторов. Расчет в полной сумме начнет действовать после того, как для них выдадут лицензию на эксплуатацию. 

Кто и за что получает плату с ветрогенераторов

  • С 1 июля этого года введена плата с ветрогенераторов, которую платят проживающим по соседству с новыми ветряными турбинами людям и местным общинам. На ветропарки, введенные в эксплуатацию ранее, эта плата не распространяется.
  • Компенсации выплачиваются за счет платы с ветрогенераторов.
  • Департамент окружающей среды взимает плату за ветряки высотой более 30 метров, которые получили разрешение на эксплуатацию после 1 июля 2023 года.
  • Собранная плата распределяется между местными самоуправлениями и расположенными вблизи ветрогенераторов домохозяйствами. Компенсации получают домовладения, расположенные на расстоянии до двух километров от ветряков высотой до 250 метров, а также расположенные на расстоянии до трех километров от ветряков высотой более 250 метров.
  • Проживающим в зоне влияния людям ветряки принесут доход максимум до шести минимальных зарплат в год.
  • Когда ветрогенератор начинает работу, размер платы зависит от биржевой цены электроэнергии в предыдущем квартале и от объема произведенной ветрогенератором электроэнергии. На стадии строительства за ветряки платят десятую часть действующей платы с ветрогенератора.

Департамент окружающей среды

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Экономика
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