Хотя ледяной покров на водоемах становится все толще, выходить на лед пока нельзя

Чтобы проверить безопасность льда, спасатели регулярно выезжают на водоемы и замеряют там толщину льда. Сегодня днем были проведены замеры на пруду Вока, где зимой традиционно устраивают каток.

- На самом деле здесь уже можно сделать каток, потому что толщина льда составляет 15-17 сантиметров, - сказал руководитель Йыхвиской спасательной команды Артур Габриэль.

Замеры происходят таким образом, что во льду просверливается лунка, толщина льда измеряется рулеткой, и с помощью приложения для телефона информация передается на портал veeohutus.ee.

Фактически, на лед можно выходить, если толщина льда составляет хотя бы 10 сантиметров. "В этом году проблема в том, что у нас выпало много снега и на некоторых водоемах снежный покров настолько толстый, что мешает ледоставу", - сказал Габриэль.

Вместе с тем он добавил, что толщина льда не всегда является показателем безопасности. Например, весенний лед коварен. "Под воздействием солнца даже толстый лед становится хрупким и легко проваливается".

Оценивая нынешнюю ситуацию, Габриэль сказал, что, поскольку толщина льда увеличилась, в ближайшее время ситуация, вероятно, будет пересмотрена и выход на лед будет разрешен, например, в некоторых районах.

Он все же добавил, что сейчас приграничные водоемы опасны, если на них образуется лед. По его словам, опасны Чудское озеро и устья связанных с ним рек, а также реки с порогами и более быстрым течением.