ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чему нас учат кризисы?

По данным исследования, проведенного по заказу Спасательного департамента, в последние годы осведомленность людей о кризисных ситуациях улучшилась. Свою роль здесь играет тот факт, что люди на собственном опыте столкнулись с трудными ситуациями и осознали, что доступность товаров и услуг повседневного спроса в любой момент может быть нарушена. И к этому важно быть готовым, особенно с учетом потребностей своей семьи. Но сколько семей имеют достаточно еды, чтобы продержаться, скажем, семь дней? Многие ли знают, где взять воду, когда ее отключат, где согреться, когда отопление и электричество отключаются надолго? На какой срок целесообразно запастись рецептурными лекарствами, сколько наличных денег должно иметься дома? Над этими и многими другими вопросами многие люди, вероятно, всерьез не задумывались. В этом плане государству и местным властям предстоит еще много работы.