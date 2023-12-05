ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Чему нас учат кризисы?

На прошлой неделе, когда по Эстонии пронеслась снежная буря, за ней, как уже стало привычным, отовсюду посыпались жалобы на плохую и медленную уборку снега. Нам пожаловались и из Йыхви, и из Алутагузе. Тогда же поступили ответы от работников дорожного хозяйства, что они не могут добраться до каждого лесного хутора так быстро, как того ожидают люди. Важно понимать, что это исключительное погодное явление, которое, к сожалению, по мнению ученых, в будущем станет более частым в связи с изменением климата.
За последние годы мы пережили несколько кризисов, начиная с коронакризиса и заканчивая энергетическим кризисом и кризисом безопасности, который все еще продолжается из-за войны в Украине.
По данным исследования, проведенного по заказу Спасательного департамента, в последние годы осведомленность людей о кризисных ситуациях улучшилась. Свою роль здесь играет тот факт, что люди на собственном опыте столкнулись с трудными ситуациями и осознали, что доступность товаров и услуг повседневного спроса в любой момент может быть нарушена. И к этому важно быть готовым, особенно с учетом потребностей своей семьи. Но сколько семей имеют достаточно еды, чтобы продержаться, скажем, семь дней? Многие ли знают, где взять воду, когда ее отключат, где согреться, когда отопление и электричество отключаются надолго? На какой срок целесообразно запастись рецептурными лекарствами, сколько наличных денег должно иметься дома? Над этими и многими другими вопросами многие люди, вероятно, всерьез не задумывались. В этом плане государству и местным властям предстоит еще много работы.