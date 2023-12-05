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Нарвский зимний забег как путешествие по карнавальному городу

Эрик Гамзеев
, журналист
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Ни на одном другом народно-спортивном мероприятии не увидишь так много костюмированных участников, как на Нарвском зимнем забеге.
Ни на одном другом народно-спортивном мероприятии не увидишь так много костюмированных участников, как на Нарвском зимнем забеге. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В субботу вечером более 800 человек наслаждались на зимнем ночном забеге веселым путешествием по сверкающим огнями улицам центра Нарвы.

Проходившее при легком снегопаде и в семиградусный мороз по скользким улицам мероприятие напоминало зимний карнавал, ведь 125 участников вышли на старт в красочных костюмах. Например, таллиннский художник Елена Нова-Гинзбург пробежала 5-километровый круг держа над головой белый зонтик с маленькими огоньками. Она призналась, что он, правда, ограничивал видимость при беге в сумерках, но тем более сильным было впечатление.

Возле трассы участников забега через каждые несколько сотен метров подбадривали глотатели огня, барабанщики, танцоры, диск-жокеи и чирлидинг-хоры. На финише поджидал рождественский дед, с которым участники могли обменяться дружеским шлепком по плечу. Главный организатор забега Марко Торм тоже на последней паре десятков метров сам вдохновлял участников, бежавших и шагавших по финишному коридору.

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