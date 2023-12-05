Нарвский зимний забег как путешествие по карнавальному городу

Проходившее при легком снегопаде и в семиградусный мороз по скользким улицам мероприятие напоминало зимний карнавал, ведь 125 участников вышли на старт в красочных костюмах. Например, таллиннский художник Елена Нова-Гинзбург пробежала 5-километровый круг держа над головой белый зонтик с маленькими огоньками. Она призналась, что он, правда, ограничивал видимость при беге в сумерках, но тем более сильным было впечатление.