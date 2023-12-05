Вт, 5.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Вирве Линдер подозревает лидера кохтла-ярвеских центристов в коррупции

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Вирве Линдер говорила о предполагаемом коррупционном соглашении Сергея Лопина (справа) на последнем заседании горсобрания. Лопин сказал, что ему было неловко слушать это, так как эти попреки, по его оценке, абсурдны.
Вирве Линдер говорила о предполагаемом коррупционном соглашении Сергея Лопина (справа) на последнем заседании горсобрания. Лопин сказал, что ему было неловко слушать это, так как эти попреки, по его оценке, абсурдны. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вирве Линдер, отстраненная от должности мэра Кохтла-Ярве в прошлый вторник, подала заявление в полицию, подозревая руководителя кохтла-ярвеских центристов и одного из главных организаторов ее вотума недоверия Сергея Лопина в коррупционном соглашении, благодаря которому его супруга получила работу в горуправе.

В своей прощальной речи перед голосованием в горсобрании Линдер сказала, что, хотя жена Лопина Эрика Теффо-Лопина не имела необходимого образования и подготовки, в марте 2022 года тогдашний вице-мэр по социальным вопросам Эвелин Данилов наняла ее на должность главного специалиста по защите детей в городском управлении без открытого конкурса. Сама Данилов стала вице-мэром несколькими месяцами ранее благодаря голосам депутатов Центристской партии, в том числе Сергея Лопина.

Жена политика получила работу без конкурса

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх