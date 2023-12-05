Вирве Линдер подозревает лидера кохтла-ярвеских центристов в коррупции

В своей прощальной речи перед голосованием в горсобрании Линдер сказала, что, хотя жена Лопина Эрика Теффо-Лопина не имела необходимого образования и подготовки, в марте 2022 года тогдашний вице-мэр по социальным вопросам Эвелин Данилов наняла ее на должность главного специалиста по защите детей в городском управлении без открытого конкурса. Сама Данилов стала вице-мэром несколькими месяцами ранее благодаря голосам депутатов Центристской партии, в том числе Сергея Лопина.