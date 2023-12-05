В Ида-Вирумаа запустят программы по обучению молодежи на производстве

Совместная работа образовательных учреждений и производственных компаний Ида-Вирумаа может повысить эффективность обучения молодежи и подготовить нужных специалистов для предприятий, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам координатора кластера "Hariduskopter" Керды Эйерт, в Ида-Вирумаа идет работа над созданием образовательной сети, в которую войдут представители предприятий региона.

- Сейчас мы обучаем представителей производственных предприятий, которые с января начнут проводить предметы по выбору. На таких уроках молодежь сможет понять и увидеть, как на самом деле трудятся на производствах, - сказала Эйерт.

Член правления целевого фонда "Инвестиционное агентство Ида-Виру" (IVIA) Теэт Куузмик сказал, что он сделал обзор для образовательных учреждений, какие предприятия приходят в регион и какие специалисты им нужны.

- Думаю, что для учебных учреждений тоже очень важно, чтобы их выпускники попадали на хорошие, новые предприятия и получали после обучения рабочее место с приличным доходом, - отметил Куузмик.

На одной из таких встреч, например, завод ветрогенераторов из Кохтла-Ярве договорился с Центром профессионального образования Ида-Вирумаа о создании учебной программы по обучению людей на рабочем месте.

- Ученики и студенты смогут увидеть, как проходит работа, как ведутся какие-то определенные процессы и так далее, - сказал исполнительный директор компании "Freen" Симо Эйерт.

- Мы считаем такой способ обучения, когда ученики напрямую соприкасаются с будущим рабочим местом и приобретают рабочие навыки, намного эффективнее, чем просто теоретические уроки или практика в школьных мастерских, - добавил директор Центра профобразования Ида-Вирумаа Мати Лукас.

Центр профобразования Ида-Вирумаа планирует запустить новые программы на базе рабочего места уже со следующего учебного года.