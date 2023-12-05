Закупочные цены на молоко снизились на 20%

В октябре закупочные цены на молоко в Эстонии в годовом сравнении снизились, но в месячном выросли.
По данным Департамента статистики, в октябре закупочная цена составляла 411,41 евро за тонну или 41,15 цента за литр - это почти на 2% больше, чем в сентябре. По сравнению с октябрем прошлого года цена снизилась на 20,6%.
Объем закупок молока в октябре составил 68 900 тонн - это на 2,8% меньше, чем в сентябре. По сравнению с октябрем прошлого года показатели закупок выросли на 7,9%.
По данным Института конъюнктуры, в октябре литр молока в пластиковой упаковке в эстонских магазинах стоил в среднем 80 центов.