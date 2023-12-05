ПОЛИЦИЯ ⟩ За сутки лжекурьеры выманили у жителей Ида-Вирумаа почти 5000 евро

В полицию обратилась жительница Йыхви, которая хотела продать игрушку в группе купли-продажи в Facebook. С ней связался пользователь, заинтересовавшийся игрушкой, и попросил отправить ее ему курьером. Женщина предоставила пользователю свои контактные данные, после чего на электронную почту была отправлена ​​ссылка о курьерской службе, на которую она перешла. Женщина тут же получила подтверждение о том, что с ее счета сняли 1400 евро.