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ПОЛИЦИЯ ⟩ За сутки лжекурьеры выманили у жителей Ида-Вирумаа почти 5000 евро

Северное побережье
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Фото: Tairo Lutter / Postimees

В понедельник в полицию поступило два заявления от жителей Йыхви и Нарвы, которые стали жертвами мошеннических схем с курьерскими службами.

В полицию обратилась жительница Йыхви, которая хотела продать игрушку в группе купли-продажи в Facebook. С ней связался пользователь, заинтересовавшийся игрушкой, и попросил отправить ее ему курьером. Женщина предоставила пользователю свои контактные данные, после чего на электронную почту была отправлена ​​ссылка о курьерской службе, на которую она перешла. Женщина тут же получила подтверждение о том, что с ее счета сняли 1400 евро.

В полицию обратился житель Нарвы, который в ноябре совершил несколько покупок на сайте Amazon. Ему на электронную почту пришла ссылка, в которой говорилось, что за эти покупки мужчине нужно было оплатить декларацию, и он это сделал. Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 3400 евро.

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Ключевые слова

Йыхви
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