Эстонским гимназиям остро не хватает учеников

Всего в Эстонии насчитывается 37 гимназий, в которых число учащихся на три класса не достигает и сотни. По словам министра образования и науки Кристины Каллас, в течение следующих пяти-шести лет из них следовало бы закрыть около 30, что в будущем позволило бы местным самоуправлениям экономить порядка 5 млн евро в год.

- В настоящее время у нас 158 гимназий, то есть гимназических степеней в школах, а учеников всего лишь на 100 гимназий. Закрыть - это не значит, что гимназических мест станет меньше, просто эти учебные места будут в ближайшей государственной гимназии, куда дети могли бы перейти учиться, - пояснила Кристина Каллас.

Так, в случае закрытия гимназии Пейпси, дети из Муствеэ могли бы ездить, например, в государственную гимназию Йыгева, которая находится примерно в 40 километрах от нынешнего места учебы.

- Чтобы дети из Муствеэ могли ездить в школу Йыгева, надо организовать транспорт. Но что касается Авинурме, то там вопрос надо решать отдельно, поскольку в радиусе 60 км практически нет альтернативных мест для учебы, - сказала министр.