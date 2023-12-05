За год молочные продукты подешевели, мясо и хлеб подорожали

В ноябре мясные продукты и яйца стоили дороже, чем год назад, но цены на некоторые молочные продукты, а также на некоторые овощи - снизились, пишет rus.err.
При сравнении цен на продукты питания в ноябре этого и прошлого года общим ключевым словом является рост цен, но если за этот год большинство продуктов питания подорожало, то в ноябре, по данным Института конъюнктуры, цены на ряд продуктов немного снизились.
Например, пшеничная мука подешевела на 4%, то есть ее стоимость в ноябре составила 1,29 евро, что на шесть центов меньше, чем год назад.
В то же время крупы и хлебобулочные изделия подорожали. Наибольший рост цен коснулся булки, цена которой в прошлом году составляла 2,51 евро за килограмм, а сейчас - 2,91 евро, что означает рост на 16%.
Килограмм хлеба в ноябре также стоил на 9% дороже, чем год назад, а цена овсяных хлопьев выросла почти на 4%.
Цены на мясную продукцию продолжают расти: в сравнении с прошлым годом подорожали все продукты этой категории.
Наибольший рост цен - 18% - пришелся на импортную бройлерную продукцию, цена за килограмм которой за год выросла с 2,95 евро до 3,49 евро. Местный бройлер также подорожал почти на 13%, достигнув в ноябре 4,05 евро.
Килограмм охлажденного домашнего фарша год назад можно было купить в магазине за 7,35 евро, сейчас он стоит 8,03 евро, что на 9% больше. Килограмм сосисок и свиных ребрышек подорожал на 10%, стоимость вареной колбасы за год выросла на 12%.
Цены на рыбу меняются чаще, чем на другие продукты питания, и довольно сильно варьируются в магазине и на рынке.
Цена молока в пакетах за год упала на 6%: в ноябре прошлого года литр молока стоил 85 центов, а в этом году - 80 центов. В то же время цена на молоко в упаковке Pure выросла на три цента.
Цена сметаны за год снизилась на 3%, то есть на 11 центов, составив в ноябре 3,34 евро. Сливочное масло, продаваемое в небольших упаковках, подешевело на 26 центов, а килограмм сыра стоит на 5% меньше, чем год назад, снизившись с 11,60 до 11,07 евро. В то же время творог подорожал почти на 4%, а сливки для кофе – на 1%.
Цена репчатого лука за год выросла на 36%, то есть с 75 центов до 1,02 евро. Цена импортных помидоров выросла на 19% - год назад килограмм помидоров стоил 3,04 евро, а сейчас - 3,61 евро. Стоимость килограмма импортных яблок выросла на 18%.
Цена картофеля за год увеличилась на несколько центов. Остальные овощи немного подешевели. Больше всего подешевела белокочанная капуста, стоимость которой за год снизилась с 57 до 43 центов.
Морковь также подешевела на 8% с 1,27 евро до 1,17 евро, а стоимость огурцов снизилась на 11%.