За год молочные продукты подешевели, мясо и хлеб подорожали

При сравнении цен на продукты питания в ноябре этого и прошлого года общим ключевым словом является рост цен, но если за этот год большинство продуктов питания подорожало, то в ноябре, по данным Института конъюнктуры, цены на ряд продуктов немного снизились.

Например, пшеничная мука подешевела на 4%, то есть ее стоимость в ноябре составила 1,29 евро, что на шесть центов меньше, чем год назад.

В то же время крупы и хлебобулочные изделия подорожали. Наибольший рост цен коснулся булки, цена которой в прошлом году составляла 2,51 евро за килограмм, а сейчас - 2,91 евро, что означает рост на 16%.

Килограмм хлеба в ноябре также стоил на 9% дороже, чем год назад, а цена овсяных хлопьев выросла почти на 4%.

Цены на мясную продукцию продолжают расти: в сравнении с прошлым годом подорожали все продукты этой категории.

Наибольший рост цен - 18% - пришелся на импортную бройлерную продукцию, цена за килограмм которой за год выросла с 2,95 евро до 3,49 евро. Местный бройлер также подорожал почти на 13%, достигнув в ноябре 4,05 евро.

Килограмм охлажденного домашнего фарша год назад можно было купить в магазине за 7,35 евро, сейчас он стоит 8,03 евро, что на 9% больше. Килограмм сосисок и свиных ребрышек подорожал на 10%, стоимость вареной колбасы за год выросла на 12%.