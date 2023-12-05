Количество безработных в Ида-Вирумаа превысило 7000 человек

По состоянию на 3 декабря, на учете в Кассе по безработице стояли 51 843 человека - на 475 больше, чем неделей ранее. Зарегистрированная безработица в Эстонии растет 11-ю неделю подряд, ее уровень сейчас равен 7,7%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся до 12,6%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7083. Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,1%, где общее число безработных составляет 159 человек.

В Харьюмаа уровень безработицы остался на отметке в 7,2%. Без работы в столичном регионе остаются 24 491 человек, большинство из них - жители Таллинна.

В Тартуском уезде уровень безработицы вырос до 6,7%, а общее количество безработных - 5832.

По оценке Кассы по безработицы, в последний месяц найти работу в Эстонии стало заметно труднее, чем прежде. В ноябре на портал трудоустройства учреждения поступило 3500 предложений о работе, что меньше, чем в предыдущие месяцы. За последний месяц темп появления новых вакансий существенно упал. Наиболее существенно сократилось количество вакансий в строительстве.

- В ближайшие месяцы уровень зарегистрированной безработицы продолжит расти. Хотя наибольшее число зарегистрированных безработных в этом году было зафиксировано в начале весны - 54 500 человек, - анализ декабрьских данных за предыдущие годы позволяет предположить, что к концу года количество зарегистрированных безработных составит около 54 000 человек, - отметили в Кассе по безработице.