Государство компенсировало работникам обанкротившейся фирмы 1,13 млн евро

Зарегистрированный в столичном районе Ласнамяэ стартап Eurora Solutions был признан банкротом 9 ноября. Годовой отчет за 2022 год компания до сих пор не представила. В 2021 году в фирме работали около 100 человек, а суммарные расходы предприятия на рабочую силу составили около 4,2 млн евро. Убытки компании в том же году превысили 2 млн евро.