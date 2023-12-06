Государство компенсировало работникам обанкротившейся фирмы 1,13 млн евро

В ноябре этого года Касса по безработице выплатила самое крупное в своей истории пособие по неплатежеспособности.
Работникам компании Eurora Solutions OÜ государственный орган выплатил за обанкротившегося работодателя в общей сложности 1,13 миллиона евро.
- Предыдущая самая большая сумма компенсации в связи с неплатежеспособностью работодателя составляла 859 000 евро, - пишет Rus.ERR.
Пособия по неплатежеспособности призваны компенсировать работникам потерю заработной платы, отпускных и других предусмотренных законом выплат в связи с неплатежеспособностью их работодателя.
Зарегистрированный в столичном районе Ласнамяэ стартап Eurora Solutions был признан банкротом 9 ноября. Годовой отчет за 2022 год компания до сих пор не представила. В 2021 году в фирме работали около 100 человек, а суммарные расходы предприятия на рабочую силу составили около 4,2 млн евро. Убытки компании в том же году превысили 2 млн евро.