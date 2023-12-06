МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.12-14.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 7 по 14 декабря.
КУЛЬТУРА
Четверг, 7 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - Пийп и Туут в опере: "Hansuke ja Greteke" / "Гензель и Гретель". Билет - 15 евро.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 14.00 - встреча с писателем Ильмаром Томуском.
* В Силламяэском центре культуры в 19.00 под эгидой Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF) - концерт V Вирумааского музыкального фестиваля "Kadunud linnud": Анастасия Даниленко (сопрано), Трийн Элла (контральто; национальная опера "Эстония"), Янари Йорро (баритон; национальная опера "Эстония"), Ольга Куликова (рояль). В программе: Бах, Гендель, Шуберт, Винтер и др. Вход бесплатный.
Пятница, 8 декабря
* В Мяэтагузеском народном доме в 11.00 - "Salasoov" / "Тайное желание", спектакль детского театра "Miku-Manni Lasteteater". Билет - 3 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: рождественский календарь.
* В атриуме Йыхвиской гимназии в 18.00 - концертно-дискуссионный вечер "Detsembrikuu valgus" / "Свет декабря". В гостях известные эстонские композиторы Пярт Уусберг и Катри Ребане, творчество которых будет представлено через беседу и игру на инструментах. Вход бесплатный.
Суббота, 9 декабря
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Морозко" / "Külmataat", спектакль театра "Туулевески" (на русском языке). Билет - 10 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: день лютена (домового) в мире; подсвечник. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В Силламяэской библиотеке в 13.00 - мероприятие для детей "Пипаркоок": чтение вслух, беседа, мультфильм.
* В Ийзакуском народном доме в 16.00 под эгидой Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF) - концерт: Пилле Лилль (сопрано), Оливер Куузик (тенор), Рийна Пикани (рояль). В программе: Маркетти, Сен-Санс, Кальман, Подэльский и др. Билет - 4-5 евро.
* В Нарвском замке в 17.00 - концерт "Ettevaatust, lapsed!" / "Осторожно, дети!". Стихи о животных читают Лукьян Орлов, Ульяна Вересинина, Устинья Орлова, Эдуард Теэ. За роялем - Устинья Орлова. Билет - 7,50 евро.
* В зале мызы Мяэтагузе в 18.00 - адвент: концерт женского хора руководителей хоров Эстонии. Дирижеры Маркус Леппоя, Кристина Сильдос. Совместно с юными исполнителями из вокального кружка Куртнаского молодежного центра. Вход бесплатный.
Воскресенье, 10 декабря
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 14.00 - моноспектакль Ивики Майдре "Polkovniku lesk ehk Arstid ei tea midagi" / "Вдова полковника, или Врачи ничего не знают". В гостях Йыхвиский биг-бенд. Вход бесплатный. Открыто кафе.
* В Кивиылиском народном доме в 14.00 - концерт второго воскресенья адвента.
* В Тойласком общественном доме в 16.00 - встреча: гость - известный меломан, телеведущий, рекламный деятель, радиоведущий и писатель Олав Осолин. В продаже книги. Открыто салонное кафе. Расчет наличными. Взнос за участие - 5 евро. Дополнительная информация: тел. 5342 8705, Леа Ранд.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - "Ноктюрн Арно Бабаджаняна", музыкально-театральная постановка. Выступают Владимир Козлов (Украина), Елена Коломийцева (Эстония). Возрастное ограничение 7+. Билет - 16-21 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт Венского филармонического Штраус-оркестра. Билет - 24,50-50,50 евро.
Понедельник, 11 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт "Väike laul suurele lavale" / "Маленькая песня для большой сцены". Прозвучат песни с Эстонского юношеского конкурса авторской песни. В сопровождении молодежного оркестра Кохтла-Ярвеской гимназии и камерного оркестра Пыльтсамааской музыкальной школы. Вход бесплатный.
СПОРТ
Четверг, 7 декабря
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу, 1/8 финала: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal II".
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу, 1/8 финала: "Narva United FC" - ФК "Smsraha" (Виймси).
Пятница, 8 декабря
* В Нарвском стрелковом тире в 15.00 - 29-й мемориал Владимира Сидорова по стрельбе; день первый.
Суббота, 9 декабря
* В Нарвском стрелковом тире в 11.00 - 29-й мемориал Владимира Сидорова по стрельбе; день второй.
* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа среди мужчин по волейболу.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - мужская хоккейная лига Эстонии: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - мужская хоккейная лига Эстонии: "PSK" (Нарва) - ХК "Panter" (Таллинн).
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, женская народная лига: "Narva United FC" - ФК "Phoenix" (Йыхви).
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Phoenix" (Йыхви).
Воскресенье, 10 декабря
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - мужская хоккейная лига Эстонии: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - ФК "Äksi Wolves".
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Tartu Vald" / "Ravens Futsal II".
Среда, 13 декабря
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - викторина "Arukate akadeemia" / "Академия умников".
РАЗНОЕ
Четверг, 7 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 9.00 до 14.00 - "Jõuluseiklus salakäikudes" / "Рождественское приключение в подземелье" для детей 4-9 лет. Необходима регистрация по тел. 336 6169. Билет - 10 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - кружок рукоделия для детей 11-16 лет. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
* В Нарвском отделении Ида-Вирумааского центра профессионального образования (ул. Креэнхольми, 45) с 16.00 до 20.00 - "Jõulumaagia" / "Рождественская магия": 16.00 - концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль, мастерские, рождественский рынок, кафе, Йыулувана, рождественское меню в учебном ресторане, выступает танцевальная студия "Ulint Dance". Вход бесплатный.
Пятница, 8 декабря
* В гостевом центре Алутагузеского национального парка и у смотровой платформы в Ийзаку с 12.00 до 18.00 - мероприятие RMK "Jõulud metsas" / "Рождество в лесу": мастерские, чат Йыулувана, открыт гриль-дом гномиков и гномья тропа, а также многое другое. Информация: ЗДЕСЬ.
Суббота, 9 декабря
* В гостевом центре Алутагузеского национального парка и у смотровой платформы в Ийзаку с 12.00 до 18.00 - мероприятие RMK "Jõulud metsas" / "Рождество в лесу": мастерские, чат Йыулувана, открыт гриль-дом гномиков и гномья тропа, а также многое другое. Информация: ЗДЕСЬ.
* В Тойла с 12.00 до 18.00 - зимний фестиваль "Pika tänava jõulud 2023" / "Рождество на улице Пикк": рождественская распродажа изделий местных мастеров, поделки, выставка, концерт и другое. Подробная информация - на странице мероприятия в "FB".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 12.00 до 16.00 - рождественская ярмарка. В программе: концертная программа, лотерея, мастерские, большой выбор изделий ручной работы и сладостей. Вход бесплатный.
Воскресенье, 10 декабря
* В саду Куртнаского молодежного центра с 10.00 до 16.30 празднование начала рождественского времени: представления, ярмарка, шествие с фонариками, зажжение елочных свечей, катание на лошадях.
* В Йыхвиском центре культуры и интересов - рождественские программы Эстонской фольклорной школы: 11.00-12.30 "Jõulusokk käib ringi mööda Eestimaad" / "Рождественский носок кружит по Эстонии" (веселая ритуальная программа со старинными рождественскими играми и запевами, имеется и самый настоящий рождественский носок), 13.00-14.30 - программа мастерских "Jõuluaja meistrituba" / "Мастерская Рождества" (приятное сидение на сене; поделки из сена, пряжи, фасоли; рождественские гимны и истории). Участие в фольклорных рождественских программах бесплатное. Регистрация: viktoria@huvikeskus.info, тел. 5630 6658.
* В гостевом центре Алутагузеского национального парка и у смотровой платформы в Ийзаку с 12.00 до 18.00 - мероприятие RMK "Jõulud metsas" / "Рождество в лесу": мастерские, чат Йыулувана, открыт гриль-дом гномиков и гномья тропа, а также многое другое. Информация: ЗДЕСЬ.
* В большом зале силламяэского спорткомплекса "Калев" в 12.00 - "Jõululõbu" / "Рождественские забавы" для детей 7-12 лет: веселые игры и конкурсы, горячий чай с пипаркооками и Йыулувана. Мероприятие бесплатное. Сменная обувь обязательна.
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - мастерская гномов: мастер-класс "Птичка из пряжи", рисунки на пипаркооках, декорирование елочных игрушек в технике "декупаж". Билет - 5 евро.
Вторник, 12 декабря
* В Пагариском общественном доме в 12.00 - "Saame kokku seltsimajas" / "Соберемся в общественном доме": помастерим, поговорим о рождественских обычаях и послушаем хорошую музыку.
Среда, 13 декабря
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - мастер-класс по изготовлению объемных снежинок. Простое и увлекательное занятие для каждого.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - клуб общения на эстонском языке.
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