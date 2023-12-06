МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.12-14.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

РАЗНОЕ

Четверг, 7 декабря

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 9.00 до 14.00 - "Jõuluseiklus salakäikudes" / "Рождественское приключение в подземелье" для детей 4-9 лет. Необходима регистрация по тел. 336 6169. Билет - 10 евро.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - кружок рукоделия для детей 11-16 лет. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.

* В Нарвском отделении Ида-Вирумааского центра профессионального образования (ул. Креэнхольми, 45) с 16.00 до 20.00 - "Jõulumaagia" / "Рождественская магия": 16.00 - концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль, мастерские, рождественский рынок, кафе, Йыулувана, рождественское меню в учебном ресторане, выступает танцевальная студия "Ulint Dance". Вход бесплатный.

Пятница, 8 декабря

* В гостевом центре Алутагузеского национального парка и у смотровой платформы в Ийзаку с 12.00 до 18.00 - мероприятие RMK "Jõulud metsas" / "Рождество в лесу": мастерские, чат Йыулувана, открыт гриль-дом гномиков и гномья тропа, а также многое другое. Информация: ЗДЕСЬ.

Суббота, 9 декабря

* В гостевом центре Алутагузеского национального парка и у смотровой платформы в Ийзаку с 12.00 до 18.00 - мероприятие RMK "Jõulud metsas" / "Рождество в лесу": мастерские, чат Йыулувана, открыт гриль-дом гномиков и гномья тропа, а также многое другое. Информация: ЗДЕСЬ.

* В Тойла с 12.00 до 18.00 - зимний фестиваль "Pika tänava jõulud 2023" / "Рождество на улице Пикк": рождественская распродажа изделий местных мастеров, поделки, выставка, концерт и другое. Подробная информация - на странице мероприятия в "FB".