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ОДИН ВОПРОС ⟩ Каковы обязанности представителя правительства в Ида-Вирумаа?

Северное побережье
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Мадис Каллас.
Мадис Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Премьер-министр Кая Каллас утверждала, что задачей представителя правительства в Ида-Вирумаа Яануса Пурга будет заниматься только эффективным направлением денег фонда справедливого перехода, однако сам Пурга говорил, что его обязанности более широкие.

Министр регионального развития МАДИС КАЛЛАС:

- В настоящий момент правительство достигло соглашения, что роль представителя правительства в Ида-Вирумаа будет состоять в поддержке более эффективного использования денег фонда справедливого перехода, государственных пособий и других структурных фондов Евросоюза. Сейчас это его единственная обязанность. В то же время он является гражданином Ида-Вирумаа и повседневно будет в гуще здешних дел. То есть если он пожелает сказать свое слово на какую-то тему или поддержать регион, то это только приветствуется. Но если мы возьмем в данный момент чисто должностную инструкцию, то мы возложили на него одну обязанность, исходя именно из того, чтобы те сотни миллионов, которые могли бы пойти на развитие Ида-Вирумаа, в любом случае и по возможности быстро сюда доходили. Может быть, уже через четыре или шесть месяцев мы изменим его приоритеты, если увидим, что деньги фонда справедливого перехода и других структурных фондов начали двигаться.

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