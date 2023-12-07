ОДИН ВОПРОС ⟩ Каковы обязанности представителя правительства в Ида-Вирумаа?

- В настоящий момент правительство достигло соглашения, что роль представителя правительства в Ида-Вирумаа будет состоять в поддержке более эффективного использования денег фонда справедливого перехода, государственных пособий и других структурных фондов Евросоюза. Сейчас это его единственная обязанность. В то же время он является гражданином Ида-Вирумаа и повседневно будет в гуще здешних дел. То есть если он пожелает сказать свое слово на какую-то тему или поддержать регион, то это только приветствуется. Но если мы возьмем в данный момент чисто должностную инструкцию, то мы возложили на него одну обязанность, исходя именно из того, чтобы те сотни миллионов, которые могли бы пойти на развитие Ида-Вирумаа, в любом случае и по возможности быстро сюда доходили. Может быть, уже через четыре или шесть месяцев мы изменим его приоритеты, если увидим, что деньги фонда справедливого перехода и других структурных фондов начали двигаться.