Развивающий центр для детей: прекрасное лето и трудная зима

- Лето прошло замечательно, провели семь тематических дневных лагерей, каждую неделю предлагая что-то новое, чтобы ребята могли выбрать отдых по своим интересам, - поделилась Вера Яковлева. - Сами убедились, что идея правильная, в Кохтла-Ярве с летним досугом детишек не густо и группы быстро заполнялись. Но в сентябре дети пошли в школы и детсады, у нас стало грустно - на развивающие занятия приходило по два-три человека... Руки не опустила - продолжила, постепенно и ученики подтянулись. Не так быстро, как хотелось бы, но главное - все работает.