Кристина Каллас: десяти миллионов для повышения зарплат учителям просто нет

По словам министра образования и науки Кристины Каллас (Eesti 200), для выполнения требования учителей повысить им в следующем году минимальную зарплату на 5% вместо трех процентов, на которые в итоге согласилось правительство, нужно еще 10 млн евро, но поскольку времени для принятия госбюджета остается мало, то эти деньги не получится быстро найти за счет сокращений других расходов, а кредитные средства для этого не подходят.
- Это [и так] довольно сложный бюджет - минус более-менее меньше этих трех процентов, разрешенных правилами ЕС. Даже добавление 10 миллионов ставит вопрос о том, не перейдем ли мы эту 3%-ную границу. Но это не было главной причиной. Вопрос был в том, откуда взять эти деньги, потому что это означало бы сокращение расходов в другом месте. Единственной альтернативой был кредит. Но мы знаем, что платить зарплату учителям за счет заемных средств - это неправильный путь. Так что нам не удалось найти эти 10 миллионов, потому что нам негде быстро их сократить", - передает rus.err. слова Каллас, подчеркнув также, что медлить с принятием бюджета нельзя.
По словам Каллас, с лета министерство образования уже сократило 16 млн евро, и возможности дальнейших сокращений исчерпаны.
Глава Союза работников образования (EHL) Реэмо Вольтри заявил в свою очередь, что предложенное правительством повышение минимальной учительской зарплаты на следующий год в четыре раза ниже первоначального запроса учителей, что не оставляет им другой возможности для реализации своих требований, кроме забастовки. Конкретное решение о проведении забастовки будет предположительно принято профсоюзом 12 декабря.
Номинальные расходы в составленном правительством проекте бюджета на 2024 год составят 17,7 млрд евро, доходы - 16,8 млрд евро.