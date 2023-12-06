Кристина Каллас: десяти миллионов для повышения зарплат учителям просто нет

- Это [и так] довольно сложный бюджет - минус более-менее меньше этих трех процентов, разрешенных правилами ЕС. Даже добавление 10 миллионов ставит вопрос о том, не перейдем ли мы эту 3%-ную границу. Но это не было главной причиной. Вопрос был в том, откуда взять эти деньги, потому что это означало бы сокращение расходов в другом месте. Единственной альтернативой был кредит. Но мы знаем, что платить зарплату учителям за счет заемных средств - это неправильный путь. Так что нам не удалось найти эти 10 миллионов, потому что нам негде быстро их сократить", - передает rus.err. слова Каллас, подчеркнув также, что медлить с принятием бюджета нельзя.