ФОТО ДНЯ ⟩ В Йыхви заливают каток

Полвека назад для пожарных было обычным делом использовать свою технику для строительства катков, но не сегодня. "Это было счастливое совпадение. Мы задумались о строительстве катка, и в это же время местные спасатели сообщили нам, что им нужно опорожнить резервуар для воды для обслуживания насоса одной из спасательных машин. Чтобы дорогая вода не пропала, нам пришлось действовать быстро", - сказал Айво Тамм из хозяйственной службы Йыхвиского волостного управления.