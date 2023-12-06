ФОТО ДНЯ ⟩ В Йыхви заливают каток

Во вторник вечером в микрорайоне Йыхви из спасательной машины разбрызгивали воду, чтобы создать основание для катка. Погода сейчас идеальна для этой работы: снегопадов нет, несколько дней держится довольно низкая температура.
Полвека назад для пожарных было обычным делом использовать свою технику для строительства катков, но не сегодня. "Это было счастливое совпадение. Мы задумались о строительстве катка, и в это же время местные спасатели сообщили нам, что им нужно опорожнить резервуар для воды для обслуживания насоса одной из спасательных машин. Чтобы дорогая вода не пропала, нам пришлось действовать быстро", - сказал Айво Тамм из хозяйственной службы Йыхвиского волостного управления.
Так площадка катка днем была очищена от снега, а вечером спасатели полили ее более чем тремя тоннами воды, которая была у них в автоцистерне. "Одного полива недостаточно, чтобы построить каток, но благодаря местным спасателям мы начали эту работу", - сказал Тамм.