Александр Широков: Ликвидацией кредитно-сберегательных обществ наказывают простых людей

Кооперативные банки или коммерческие объединения полностью утратят функцию коллективной деятельности, потому что после закрытия кредитно-сберегательных обществ вклады ради получения прибыли станут совершенно бессмысленными, особенно за пределами крупных городов. Но именно в сельской местности потребность в инвестициях очевидна. В условиях эстонской экономики государство никогда не поднимет пожилым людям пенсии до достаточно высокого уровня, поэтому у них должна оставаться возможность для совершения безопасных и гарантированных вкладов под высокие проценты.

Однако в финансовых вопросах пенсионер по-прежнему доверяет специалистам кредитно-сберегательных обществ, интересы которых как пайщиков совпадают с его собственными. В банке такой гибкости и вовлеченности в принятии решений не встретит ни один клиент.

Кредитно-сберегательные общества представляют собой форму кооперативной деятельности с многолетней историей, при которой члены общества могут взять кредит, вложить свой финансовый капитал и приумножить его. В различных обществах проценты по срочным вкладам растут в среднем на 6,5% в год. Например, проценты по пенсионным вкладам могут увеличиться с 5,5 процента до 6 процентов в течение двух-трех лет. В то же время во всех банках применяется одинаковая процентная ставка по депозитам в размере 4,5 процента, которая может не меняться с течением времени. И это не зависит от того, сколько банк заработает на росте Euribor.