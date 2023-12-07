Поскольку государство заставляет кредитно-сберегательные общества стать кооперативными банками, сельские жители, имеющие и без того низкий заработок, теряют возможность получать приличный дополнительный доход от вкладов.
Внесение сбережений в кредитно-сберегательное общество представляет собой для обычного человека более выгодное по сравнению с банком решение, поскольку это позволяет зарабатывать более высокие проценты.
Преимущество займов кредитно-сберегательных обществ заключается в том, что человеку не стоит беспокоиться о внезапном повышении Euribor, поскольку процентная ставка твердо зафиксирована. Платеж по кредиту, взятому в банке, растет безумно быстрыми темпами из-за поднимаемых Европейским центральным банком процентных ставок и может в конце концов стать фатальным для заемщика.
Несмотря на это, правительство хочет закрыть кредитно-сберегательные общества к 2029 году, заставив их стать кооперативными банками. В начале запретит рекламу процентных ставок по депозитам и создание новых обществ, а в конце необходимо будет подать заявку на получение лицензии на функционирование в качестве кооперативного банка. Если общество продолжит деятельность как коммерческая организация, то не сможет выдавать кредиты частным лицам, для кредитования предпринимателей лицензия не требуется.
Требования, предъявляемые для получения статуса банка, делают работу кредитно-сберегательных обществ неэффективной и даже убыточной. Тот факт, что гарантии, предлагаемые обществами по вкладам, не так высоки, как у банков, представляет собой довольно небольшой риск. Тем не менее многие общества по примеру банков сформировали собственный гарантийный фонд для обеспечения вкладов.
Установление над управлением кредитно-сберегательных обществ усиленного контроля уменьшило бы возможные оплошности.
Кредитно-сберегательные общества играют важную роль с точки зрения жизнедеятельности населения, поскольку там участвуют деньги местного населения, а весь заработанный доход остается в Эстонии. Их ликвидация будет лишь поклоном в сторону международных банков, которые выводят свою прибыль из Эстонии.
Кооперативные банки или коммерческие объединения полностью утратят функцию коллективной деятельности, потому что после закрытия кредитно-сберегательных обществ вклады ради получения прибыли станут совершенно бессмысленными, особенно за пределами крупных городов. Но именно в сельской местности потребность в инвестициях очевидна. В условиях эстонской экономики государство никогда не поднимет пожилым людям пенсии до достаточно высокого уровня, поэтому у них должна оставаться возможность для совершения безопасных и гарантированных вкладов под высокие проценты.
"Ликвидация кредитно-сберегательных обществ будет лишь поклоном в сторону международных банков, которые выводят свою прибыль из Эстонии".
Александр Широков, председатель правления кредитно-сберегательного общества "Eestihoius"
С потерей кредитно-сберегательных обществ способность простых жителей Эстонии сделать что-то реальное для своего существования уменьшится. Кооперативная деятельность дает участникам ряд преимуществ, например, возможность высказать свое мнение при принятии решений.
Однако в финансовых вопросах пенсионер по-прежнему доверяет специалистам кредитно-сберегательных обществ, интересы которых как пайщиков совпадают с его собственными. В банке такой гибкости и вовлеченности в принятии решений не встретит ни один клиент.
Кредитно-сберегательные общества представляют собой форму кооперативной деятельности с многолетней историей, при которой члены общества могут взять кредит, вложить свой финансовый капитал и приумножить его. В различных обществах проценты по срочным вкладам растут в среднем на 6,5% в год. Например, проценты по пенсионным вкладам могут увеличиться с 5,5 процента до 6 процентов в течение двух-трех лет. В то же время во всех банках применяется одинаковая процентная ставка по депозитам в размере 4,5 процента, которая может не меняться с течением времени. И это не зависит от того, сколько банк заработает на росте Euribor.
Таким образом, переход к кооперативному банку снизит доступную сейчас населению процентную ставку на несколько процентов. Эти отличия делают доход от вкладов гораздо более нестабильным.
В условиях рыночной экономики государство не должно решать за людей или защищать их деньги, а поощрять свободное принятие финансовых решений и саморегулирование рынка. Деньги вкладчиков должны защищать сами члены общества путем инвестирования в местную деятельность с учетом общих интересов и целей.
Законопроект правительства несоразмерен проблемам кредитно-сберегательных обществ, которые можно было бы решить путем усиления надзора. Также необходимо инвестировать в финансовую грамотность людей, способствовать их осознанному выбору при инвестировании денег и повышать активность. Государство и частные предприниматели могли бы совместно обеспечить такой подход.
Канцлер юстиции Юлле Мадизе также признала необходимость усиления финансового надзора, но отметила, что планируемый законопроект не дает ответа на вопрос, почему не имеющие проблем кредитно-сберегательные общества должны прекратить свою деятельность.
Общества готовы идти навстречу и открыты к сотрудничеству как с государством, так и с населением. Именно поэтому, например, не следует тормозить кооперативную или экономическую активность жителей сельской местности, которые за один и тот же труд получают более низкую заработную плату по сравнению с жителями городов. Правительству необходимо предпринять шаги, чтобы привлечь образцовые кредитно-сберегательные общества к решению проблем, а не избавляться от них.
В Эстонии действует 21 кредитно-сберегательное общество, в которых насчитывается 14000 членов, а общий объем вкладов составляет 100 миллионов евро.