В горуправлении Кохтла-Ярве настроением Рождества заряжают дети

Руководитель Марина Сеппар сказала, что ее 36 учеников, которым от 4 до 18 лет, стали готовиться к Рождеству в октябре, узнав, что получат место в галерее в декабре. Каждый самостоятельно выбирал тему рисунка и технику исполнения, но так или иначе работа связана с зимними праздниками.

В экспозиции представлены 33 лучшие работы старшей группы. Увлечения у юных художников разные, но одна из стен галереи почти полностью в картинках героев из японского аниме, созданных Леной Воссь и Софией Зайцевой.

- Не только не возражаю, но и поощряю их интерес, - подчеркивает наставник, - потому что знаю, что это развивает вкус к хорошей мультипликации. За старшими тянутся младшие, и не исключено, что когда-то у нас будет большая выставка таких работ. Аниме - это целый пласт большого искусства.

Еще одна выставка кружковцев открылась в Вахтраском центре - до конца декабря они показывают маски, изготовленные своими руками.