Дело украинки, задержанной в начале этого года на Нарвском пограничном переходе за провоз через границу крупной суммы наличных, дойдет до Европейского суда. Госсуд Эстонии обратился за помощью, поскольку неясно, по какому курсу следует рассчитывать стоимость украинской гривны.
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Случай задержанной в Нарве женщины с полумиллионом украинских гривен дойдет до Европейского суда
13 января 2023 года Налогово-таможенный департамент (МТА) составил в отношении Нины Григорьевой протокол о проступке, согласно которому она с дочерью пересекла государственную границу пешком в Нарве. В ходе досмотра у нее в карманах, под одеждой и подкладкой капюшона куртки было обнаружено 500000 украинских гривен наличными.