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Случай задержанной в Нарве женщины с полумиллионом украинских гривен дойдет до Европейского суда

Эрик Калда
, журналист
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При въезде в Эстонию из России наличные в сумме более 10000 евро необходимо декларировать, поскольку такое правило действует по всему Евросоюзу в отношении валюты, ввозимой из третьих стран. На снимке - часть нарвского пограничного моста со стороны Ивангорода.
При въезде в Эстонию из России наличные в сумме более 10000 евро необходимо декларировать, поскольку такое правило действует по всему Евросоюзу в отношении валюты, ввозимой из третьих стран. На снимке - часть нарвского пограничного моста со стороны Ивангорода. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Дело украинки, задержанной в начале этого года на Нарвском пограничном переходе за провоз через границу крупной суммы наличных, дойдет до Европейского суда. Госсуд Эстонии обратился за помощью, поскольку неясно, по какому курсу следует рассчитывать стоимость украинской гривны.

13 января 2023 года Налогово-таможенный департамент (МТА) составил в отношении Нины Григорьевой протокол о проступке, согласно которому она с дочерью пересекла государственную границу пешком в Нарве. В ходе досмотра у нее в карманах, под одеждой и подкладкой капюшона куртки было обнаружено 500000 украинских гривен наличными.

Уездный суд частично отменил наказание

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