В Тойла столкнулись поезд и автомобиль

В среду в 13:14 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде Мельгапыллу в волости Тойла легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд.

На данный момент известно, что внедорожник Toyota Hilux двигался по лесной дороге из Вийвиконна в сторону Вайвина. Водитель не убедился в безопасности пересечения железнодорожного переезда и столкнулся с поездом Elron, следовавшим из Таллинна в сторону Нарвы.

В результате столкновения повреждены первый вагон поезда и передняя часть внедорожника со стороны водителя. Как сообщили в полиции, люди в результате происшествия не пострадали.

Водители обоих транспортных средств были трезвы и имели права.

Страховая компания будет заниматься инцидентом дальше.