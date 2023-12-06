В Тойла столкнулись поезд и автомобиль

Сегодня днем недалеко от Силламяэ произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись поезд и автомобиль. Люди не пострадали.
В среду в 13:14 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде Мельгапыллу в волости Тойла легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд.
На данный момент известно, что внедорожник Toyota Hilux двигался по лесной дороге из Вийвиконна в сторону Вайвина. Водитель не убедился в безопасности пересечения железнодорожного переезда и столкнулся с поездом Elron, следовавшим из Таллинна в сторону Нарвы.
В результате столкновения повреждены первый вагон поезда и передняя часть внедорожника со стороны водителя. Как сообщили в полиции, люди в результате происшествия не пострадали.
Водители обоих транспортных средств были трезвы и имели права.
Страховая компания будет заниматься инцидентом дальше.