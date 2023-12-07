В Йыхвиском концертном доме в понедельник прозвучат 23 новые песни

Кохтла-Ярвеская гимназия в пятый раз устраивает конкурс самодеятельной песни учеников и работников школ "Маленькая песня для большой сцены", и третий год подряд авторами песен становятся ученики и учителя не только из Ида-Вирумаа, но и из остальной Эстонии. Авторы около трети новых песен - ученики и учителя школ Ида-Вирумаа.

Руководитель по интересам и проектный руководитель Кохтла-Ярвеской гимназии Лаура Кубьяс сказала, что нынешний концерт делает особенным то, что на сцену выйдут целых два оркестра. Наряду с аккомпанировавшим певцам все предыдущие годы молодежным оркестром Кохтла-Ярвеской гимназии на сцену выйдут музыканты камерного оркестра Пылтсамааской музыкальной школы. "Это придаст новым песням более мощное звучание и предложит публике более сильное впечатление, когда музыкальное сопровождение обеспечивают сразу 40 юных инструменталистов", - сказала она.

По жанру 23 новые песни довольно разные, есть баллады и вещи в стиле рока, "народные" и хоровые песни. Аранжировки выполнены известными эстонскими композиторами и руководителями оркестров Тынисом Кырвитсом и Сиймом Аймла. Исполнителями будут как сами авторы, так и выбранные ими певцы, среди которых есть также ученики ида-вируских школ.

Концерт начнется в Йыхвиском концертном доме в 18.00, вход для публики бесплатный.