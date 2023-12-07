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Отныне в безоблачные дни насосы шахты "Estonia" будут получать электроэнергию со своей солнечной станции

Эрик Гамзеев
, журналист
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Расположенные на известняковом плато шахты "Estonia" солнечные панели в день открытия парка были покрыты снегом, однако в теплое и безоблачное время они в состоянии производить столько электроэнергии, чтобы обеспечить работу вентиляционного оборудования и водяных насосов шахты.
Расположенные на известняковом плато шахты "Estonia" солнечные панели в день открытия парка были покрыты снегом, однако в теплое и безоблачное время они в состоянии производить столько электроэнергии, чтобы обеспечить работу вентиляционного оборудования и водяных насосов шахты. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На известняковом плато шахты "Estonia" построен солнечный парк, производимую которым электроэнергию большей частью будет потреблять сама шахта.

Строительство принадлежащей дочернему предприятию "Eesti Energia" "Enefit Green" солнечной электростанции мощностью около трех мегаватт обошлось примерно в 2,7 миллиона евро. Солнечные панели установлены на плато 27-метровой высоты, образованном за многие годы из породы, поднятой на поверхность в ходе добычи сланца.

По словам председателя правления "Enefit Green" Ааво Кярмаса, предприятие активно увеличивает долю солнечной энергетики. "Солнечная электростанция шахты "Estonia" уже вторая, которую мы открыли в этом году в Ида-Вирумаа. Летом мы открыли Пуртсеский гибридный парк, в котором зеленую электроэнергию производит наряду с пятью ветрогенераторами солнечный парк на 32 мегаватта. Со строительством этих двух парков мы за год более чем удвоили свои производственные мощности солнечной энергии в Эстонии", - отметил он.

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