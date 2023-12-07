Отныне в безоблачные дни насосы шахты "Estonia" будут получать электроэнергию со своей солнечной станции

Строительство принадлежащей дочернему предприятию "Eesti Energia" "Enefit Green" солнечной электростанции мощностью около трех мегаватт обошлось примерно в 2,7 миллиона евро. Солнечные панели установлены на плато 27-метровой высоты, образованном за многие годы из породы, поднятой на поверхность в ходе добычи сланца.

По словам председателя правления "Enefit Green" Ааво Кярмаса, предприятие активно увеличивает долю солнечной энергетики. "Солнечная электростанция шахты "Estonia" уже вторая, которую мы открыли в этом году в Ида-Вирумаа. Летом мы открыли Пуртсеский гибридный парк, в котором зеленую электроэнергию производит наряду с пятью ветрогенераторами солнечный парк на 32 мегаватта. Со строительством этих двух парков мы за год более чем удвоили свои производственные мощности солнечной энергии в Эстонии", - отметил он.