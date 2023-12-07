На известняковом плато шахты "Estonia" построен солнечный парк, производимую которым электроэнергию большей частью будет потреблять сама шахта.
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Отныне в безоблачные дни насосы шахты "Estonia" будут получать электроэнергию со своей солнечной станции
Строительство принадлежащей дочернему предприятию "Eesti Energia" "Enefit Green" солнечной электростанции мощностью около трех мегаватт обошлось примерно в 2,7 миллиона евро. Солнечные панели установлены на плато 27-метровой высоты, образованном за многие годы из породы, поднятой на поверхность в ходе добычи сланца.