ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Насколько велика справедливая плата с ветрогенератора?

Много это или мало? Если подумать, что раньше за ветряки не платили ничего, то эти деньги - больше, нежели прежний ноль. В то же время, если посмотреть, с каким безграничным аппетитом государство собирает сотни миллионов евро всевозможных налогов с производителей электроэнергии, то такая сумма кажется насмешкой. Да и по сравнению с тем, какую плату получали здешние волости за добычу сланца, нынешняя плата с ветрогенераторов смехотворно мала.