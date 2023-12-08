ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Насколько велика справедливая плата с ветрогенератора?

На счет Люганузеской волости недавно упали 4218 евро. В первый раз квартальную плату с ветрогенераторов волость получила за пять начавших крутиться нынешним летом ветряков "Enefit Green" в новом Пуртсеском гибридном парке. Половина этих денег достанется волости, остальное будет распределено между теми домовладениями, которые расположены на расстоянии до пары километров от ветрогенераторов.
Много это или мало? Если подумать, что раньше за ветряки не платили ничего, то эти деньги - больше, нежели прежний ноль. В то же время, если посмотреть, с каким безграничным аппетитом государство собирает сотни миллионов евро всевозможных налогов с производителей электроэнергии, то такая сумма кажется насмешкой. Да и по сравнению с тем, какую плату получали здешние волости за добычу сланца, нынешняя плата с ветрогенераторов смехотворно мала.
Важен также вопрос, достаточно ли таких размеров компенсации в более широком смысле, чтобы уменьшить общее противостояние созданию новых ветропарков, которые очень нужны, чтобы увеличить мощность отечественного производства электроэнергии и частично снизить давление на повышение цены.
С другой стороны, ясно, что всевозможные сопутствующие производству электроэнергии компенсации за терпимость и прочие налоги в конечном итоге отразятся на цене электроэнергии, которую должны будут оплачивать потребители. Найти тут точку равновесия не просто. Однако нынешнюю формулу следовало бы все же скорректировать, ведь эти размеры выплат не являются такими, чтобы послужить давно обсуждаемой цели - уменьшению противостояния созданию новых ветропарков.