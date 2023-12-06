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Энели Ефимова завоевала золото на дистанции 100 метров брассом

Северное побережье
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в Румынии, Энели Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров брассом.

В 25-метровом бассейне румынского города Отопень Энели Ефимова преодолела стометровку за 1 минуту 3,21 секунды, установив новый рекорд Эстонии.

Предыдущее свое достижение (1.03,79) 16-летняя Ефимова улучшила более чем на полсекунды.

Впервые за всю историю представитель Эстонии завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде.

Второе место заняла итальянка Бенедетта Пилато (1.03,76), третье - Тес Схаутен из Нидерландов (1.04,04).

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