Прокурор: в избиении бывшего вице-мэра Кохтла-Ярве не было политического мотива

По данным прокуратуры, нападение местного бизнесмена Олега Шилова на тогдашнего заместителя мэра Эрика Сечкова, произошедшее в Кохтла-Ярве вечером 7 октября, не было связано с политическими мотивами.
По словам окружного прокурора Лийны Пикма, ведущей расследование, в соответствии с тем, что на данный момент установили в Идаской префектуре и Вируской окружной прокуратуре, этот случай не был насильственным и основанным на политических мотивах нападением, направленным конкретно и лично против вице-мэра Эрика Сечкова.
- Результаты расследования пока свидетельствуют о том, что подозреваемый не знал ни личности Сечкова, ни его должности в городской управе Кохтла-Ярве, когда он ввязался в конфликт, - заявила Пикма, добавив, что в прокуратуре смоги описать реальные причины конфликта и точную роль сторон в событиях по окончании продолжающегося досудебного производства.
Сам Сечков ранее подтвердил, что стал жертвой нападения вечером 7 октября, когда оценивал ущерб от урагана в старой части города Кохтла-Ярве.
Когда он фотографировал поврежденную ветром автобусную остановку, к нему подошел мужчина, который поинтересовался, что он там делает, и начал оскорблять. "Он назвал меня шлюхой Осипенко", - вспоминал Сечков.
Сечков рассказал, что, закончив фотографировать, он сел в машину и поехал. Однако, когда он начал движение, произошел инцидент, в подробности которого Сечков не захотел вдаваться, но из-за которого он остановил машину уже через сто метров. Затем к нему на своей машине подъехал посторонний мужчина.
Мужчины приблизились друг к другу, мужчина ударил Сечкова, тот упал и получил еще несколько ударов ногой по лицу, что также повредило ему зубы. Несмотря на это, Сечков остался в сознании и снова встал.
Сетков позвонил в 112 и заперся в машине, а злоумышленник пытался связаться с ним через окно машины и светил фонариком в салон. Нападавший покинул место происшествия, как только приехала машина скорой помощи.
Несмотря на синяки, отеки и другие травмы головы, Сечков не остался на больничном и уже в воскресенье вернулся на работу, чтобы разобраться с последствиями урагана.
Вскоре стало известно, что на заместителя мэра напал 59-летний местный бизнесмен Олег Шилов, который никогда не был дружелюбен к городским чиновникам и местным коммунальщикам.
Полиция арестовала Шилова в тот же вечер 7 октября по подозрению в причинении телесных повреждений и отвезла его в арестантский дом, откуда его отпустили на следующий день.
Адвокат Шилова Артур Пярноя отказался обсуждать с журналистом детали происшествия, поскольку информация не может быть разглашена в ходе следствия. "Могу только сказать, что считаю моего клиента невиновным, хотя, конечно, решение примет полиция и суд", - сказал он.
Олег Шилов заявил "Северному побережью", что вице-мэр Сечков первым сбил его на машине. По словам Шилова, задержание произошло очень жестко и прямо на глазах у врачей ЭМО. Сам Шилов также прибыл в больницу с травмами.
"Как будто они [полиция] арестовали какого-то террориста, который держит в заложниках все отделение скорой помощи", - эмоционально заметил Шилов и пообещал раскрыть подробности позже.
Он подчеркнул, что не оказывал сопротивления полицейским, но они тем не менее нанесли ему телесные повреждения, размер которых "превышает все границы разумного". "После этого меня целый день держали в тюрьме без воды", - добавил он.
Эрик Сечков заявил в октябре, что никого не наезжал.
Сразу после этого случая Вирве Линдер, на тот момент мэр Кохтла-Ярве, опубликовала в социальных сетях пост, в котором заявила, что очень небольшая, но чрезвычайно активная группа граждан неустанно делала разжигающие ненависть посты в адрес властей в социальных сетях против самой Линдер и членов её команды.
По ее словам, политические конкуренты подлили масла в огонь, восхваляя или делясь этими постами в комментариях.
"Ситуация закончилась тем, что Эрик Сечков, заместитель мэра по развитию и экономике, который заботился о безопасности жителей города и выполнил свои обязанности несмотря на свой выходной день и устранил ущерб от урагана, стал жертвой физического нападения со стороны разъяренного гражданина. Во время фотографирования снесенного ураганом автобусного павильона к нему подошел агрессивный мужчина, который, услышав, что это представитель городской власти, обругал его как приспешника О******** и напал на заместителя мэра, повалил его на землю и несколько раз ударил ногой по лицу.
Люди добрые, политика - это НЕ ЖИЗНЬ, но может быть УГРОЗОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ. Взрослые здравомыслящие люди должны понимать, что СЛОВО ЕСТЬ СИЛА, а сила ВСЕГДА сопровождается ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ!" - написала Вирве Линдер в социальной сети.