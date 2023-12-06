Прокурор: в избиении бывшего вице-мэра Кохтла-Ярве не было политического мотива

По словам окружного прокурора Лийны Пикма, ведущей расследование, в соответствии с тем, что на данный момент установили в Идаской префектуре и Вируской окружной прокуратуре, этот случай не был насильственным и основанным на политических мотивах нападением, направленным конкретно и лично против вице-мэра Эрика Сечкова.

- Результаты расследования пока свидетельствуют о том, что подозреваемый не знал ни личности Сечкова, ни его должности в городской управе Кохтла-Ярве, когда он ввязался в конфликт, - заявила Пикма, добавив, что в прокуратуре смоги описать реальные причины конфликта и точную роль сторон в событиях по окончании продолжающегося досудебного производства.

Сам Сечков ранее подтвердил, что стал жертвой нападения вечером 7 октября, когда оценивал ущерб от урагана в старой части города Кохтла-Ярве.

Когда он фотографировал поврежденную ветром автобусную остановку, к нему подошел мужчина, который поинтересовался, что он там делает, и начал оскорблять. "Он назвал меня шлюхой Осипенко", - вспоминал Сечков.

Сечков рассказал, что, закончив фотографировать, он сел в машину и поехал. Однако, когда он начал движение, произошел инцидент, в подробности которого Сечков не захотел вдаваться, но из-за которого он остановил машину уже через сто метров. Затем к нему на своей машине подъехал посторонний мужчина.