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Сборка электропогрузчиков в Нарве разворачивается на бывшем складе китайских пылесосов и чайников для России

Илья Смирнов
, журналист
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В складском здании на улице Кадастику в Нарвском промышленном парке развернута и только набирает объемы сборка электропогрузчиков "Mitsubishi" и "Caterpillar".
В складском здании на улице Кадастику в Нарвском промышленном парке развернута и только набирает объемы сборка электропогрузчиков "Mitsubishi" и "Caterpillar". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Производство электрических погрузчиков в Нарве заняло площади бывшего склада китайской продукции. Этот склад стал ненужным из-за прерванных связей с Россией. Недвижимость, где теперь обосновался шведский промышленный концерн, принадлежит покинувшему Россию бизнесмену.

Шведский концерн "Hanza" расширил свои производственные площади в Нарве, начав сборку погрузчиков в промышленном парке на западной окраине города. Теперь здесь собираемые складские электромашины носят на себе шильдики "Mitsubishi" или "Caterpillar". Некоторые из них созданы только для перевозок грузов по складу, а некоторые еще могут поднимать их на полки. Собранные и готовые к работе электромеханические помощники начинают разъезжаться из Нарвы по всему миру через логистический центр в Нидерландах.

Успешно работающему в Нарве заводу "Hanza Mechanics" давно уже было тесно в старом промышленном здании в городском районе Кулгу, поэтому они подыскали себе в Нарвском промышленном парке пустующее здание. Его оборудовали всего за два месяца.

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