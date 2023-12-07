Сборка электропогрузчиков в Нарве разворачивается на бывшем складе китайских пылесосов и чайников для России

Шведский концерн "Hanza" расширил свои производственные площади в Нарве, начав сборку погрузчиков в промышленном парке на западной окраине города. Теперь здесь собираемые складские электромашины носят на себе шильдики "Mitsubishi" или "Caterpillar". Некоторые из них созданы только для перевозок грузов по складу, а некоторые еще могут поднимать их на полки. Собранные и готовые к работе электромеханические помощники начинают разъезжаться из Нарвы по всему миру через логистический центр в Нидерландах.