Правительство утвердило повышение минимальной зарплаты до 820 евро

Минимальная ставка почасовой оплаты труда повысится с 4,30 до 4,86 евро. По сравнению с действующим размером "минималки", рост составит 95 евро.

Утвержденный правительством размер повышения был согласован 10 октября Центральными союзами профсоюзов и работодателей.

По данным Налогово-таможенного департамента за первые девять месяцев текущего года, минимальную зарплату в Эстонии (725 евро в месяц) получают 16 700 работающих на полную ставку людей или 3,4% от всех работников. Еще 4,3% (21 000 человек) получают зарплату в размере от 726 до 819 евро в месяц.

По расчетам Министерства финансов, повышение минимальной зарплаты до 820 евро увеличит налоговые поступления на 23 млн евро.

Повышение минимальной зарплаты приводит к повышению различных вознаграждений и зарплат как в частном, так и в публичном секторе. Кроме того, к "минималке" привязаны различные пособия и компенсации, выплачиваемые государством и местными самоуправлениями. С другой стороны, это может повлиять на цены предлагаемых публичных услуг, например, на стоимость места в детском саду, которая в некоторых самоуправлениях привязана к минимальной зарплате.