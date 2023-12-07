В программу Рождественской деревни в Нарве войдут украинские песни и танцы

В нынешнем году Рождественская деревня расположится перед зданием отреставрированной Нарвской ратуши на Ратушной площади. Торжественное открытие, на котором выступят тартуский фольклорный ансамбль "Ahoi", а также другие творческие коллективы, состоится 22 декабря в 17:00. В дальнейшем она будет работать каждый день до 26 декабря с 12 до 18:00.

В деревне, украшенной живыми елями, можно будет посетить домик Деда Мороза, купить у местных торговцев изделия ручной работы, сладости и рождественские подарки. Будет работать рождественское кафе, а малыши смогут поиграть с гномами и погладить животных. Каждый день жителей и гостей города ждут игры и развлечения для всей семьи.

По словам организатора мероприятия Артема Поляка, рождественская деревня в Нарве пройдет уже в девятый раз. 25 декабря программа будет включать в себя песни, танцы и традиции украинского народного творчества. Это приурочено к тому, что в этом году Украина впервые официально отметит Рождество 25 декабря, а не 7 января.