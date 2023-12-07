Ирене Кяосаар: всего 36 процентов учителей владеют эстонским языком на уровне С1

На брифинге Коммуникационного бюро правительства Эстонии советник Министерства образования по вопросам перехода на эстонский язык обучения Ирене Кяосаар высказала свои наблюдения относительно сложностей, с которыми сейчас сталкиваются школы в Нарве.
По словам Кяосаар, детские сады и школы могли свободно переходить на эстонский язык обучения, но очень многие этого не делали.
- Часто у людей возникает вопрос: зачем мне это, если вокруг меня никто не говорит на эстонском языке? Люди не понимают, зачем надо говорить на эстонском языке и как методически и психологически происходит в педагогическом смысле изучение второго, третьего, вообще какого-либо языка и обучения на нем, - сказала Ирене Кяосаар.
Вопрос языка обучения в школах, по словам Кяосаар, становится также объектом политических дебатов и политизации, особенно перед выборами. Это создает напряженность и влияет на решения, связанные с языковым обучением в образовательных учреждениях.
Переход на эстонский язык обучения, по словам советника Министерства образования, призван укрепить языковую интеграцию и обеспечить более единый образовательный стандарт в стране.
В то же время общество Ида-Вирумаа продолжает искать баланс между сохранением своей уникальной культурной и языковой идентичности и необходимостью интеграции в общенациональное образование. Вопросы делегирования ответственности, политизации и образовательной мотивации будут оставаться актуальными в ближайшем будущем.
На брифинге Коммуникационного бюро Ирене Кяосаар рассказала, что одной из основных проблем в школах и детских садах является нехватка подготовленных учителей и ресурсов для эффективного перехода. Вопрос языковой подготовки педагогов оказывается одним из ключевых. Из общего числа учителей в муниципальных школах 44 процента не соответствуют языковым требованиям, что представляет с собой риск не найти квалифицированных специалистов на место ушедших учителей.
План обращения за дополнительным финансированием выявил, что только 36 процентов учителей владеют эстонским языком на уровне С1. Это приводит к неудовлетворительному покрытию затрат на рабочую силу и возможным увольнениям.
- Примерно столько же, как и в детских садах, около 400 учителей работает в наших общеобразовательных школах в Нарве. Из них соответствуют уровню B2, которого достаточно, чтобы преподавать на русском, английском и другом любом языке кроме эстонского, 83 учителя. Уровень С1, то есть достаточный уровень, чтобы преподавать на эстонском языке, у 162 учителей, - сказала советник Министерства образования.
Кяосаар также добавила, что родители учеников в Нарве выражают опасения относительно перехода на эстонский язык обучения. Существует общий скептицизм, вызванный неопределенностью целей реформы, сегрегацией в образовании и потерей идентичности в контексте языкового перехода.
- Если учителя и родители не поддерживают друг друга, а, в первую очередь, и своих детей, то я думаю, что быстрее или медленнее этот процесс нас к успеху не приведет. Мы должны больше говорить и поддерживать. Школы должны быть открыты к разговорам и показывать результаты, говорить о том, как проходит подготовка к переходу, - поделилась Кяосаар возможным решением.
Несмотря на существующие проблемы, Кяосаар высказала уверенность в том, что с правильными подходами и дополнительной поддержкой со стороны государства препятствия могут быть успешно преодолены.
В последующих этапах реформы планируется активно взаимодействовать с образовательными учреждениями и разрабатывать стратегии для оптимальной адаптации к новым требованиям. Перспективы перехода на эстонский язык обучения в Ида-Вирумаа, согласно советнику Министерства образования, предоставляют возможность создания более единого образовательного пространства в стране.