Условия получения средств из Фонда справедливого перехода значительно упростили

Под влиянием внешних условий и обратной связи от предпринимателей критерии получения средств поддержки из Фонда справедливого перехода облегчены в максимально возможной степени.
По словам министра экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало, Фонд справедливого перехода предназначен для создания истории успеха в развитии зеленой и интеллектуальной экономики всего региона.
"В Ида-Вирумаа есть желание перемен, и на эти перемены есть деньги. Однако чтобы это не осталось только желанием, мы сделали условия поддержки для местных предпринимателей настолько комфортными, насколько это было возможно", - сообщил Тийт Рийсало в колонке на портале RusPostimees.
Однако деньги находят применение не так быстро, как хотели бы в министерстве. Фонд был создан до пандемии и до вторжения России в Украину.
"Очевидно, что мир изменился, и тогдашние прогнозы и созданные на их основе условия уже не соответствуют всем реальным обстоятельствам. Мы решили облегчить условия раздачи денег фонда настолько существенно, насколько это возможно. Во-первых, мы расширили целевую группу заявителей. Туристический кластер Ида-Вирумаа спрашивал, почему их область не квалифицируется для получения евроденег; теперь они квалифицируются. Если Европейская комиссия не исключила что-то из числа поддерживаемых проектов, то мы тоже не будем этого делать", - сообщил Министр.
Кроме того, с помощью евроденег теперь можно финансировать гораздо больше проектов. Предприниматели хотели использовать средства поддержки для создания солнечных и ветровых парков, чтобы обеспечить снабжение их проектов возобновляемой энергией - в министерстве сделали это возможным.
По словам Министра, именно среди малых и средних предприятий были самые большие опасения, так как строительная деятельность не попадала под финансирование фонда.
"Бизнес-идея может быть хорошей, но часто в Ида-Вирумаа перед началом нового бизнеса необходимо построить новое здание или отремонтировать старое. Мы изменили условия. Теперь строительная деятельность и приобретение необустроенного участка могут быть частью проекта", - сообщил Тийт Рийсало.
Также затраты на подготовку инвестиций в пределах 10% от общей стоимости проекта теперь включаются в финансирование фонда. Включены такие расходы, как проектирование, составление оценки климатической устойчивости, консультирование, оценка окупаемости, сравнение и проектирование технологий, развитие инфраструктуры, подключение к сетям и т.д.
До сих пор действовало ограничение, что один заявитель имеет право запрашивать поддержку только для одного проекта. Теперь можно делать запрос поддержки на несколько проектов. Ограничением для крупных проектов было также связывание суммы поддержки с требованием выплачивать будущим работникам среднюю или более высокую зарплату по сектору. Это условие смягчили. Максимальную сумму поддержки увеличили с 10 млн до 13 млн евро. Степень инвестиций для малых и средних предприятий теперь составляет 80%. Это означает, что 4/5 проекта можно покрыть поддержкой фонда.
Расширяются возможности для создания пилотных инфраструктур, процесс становится более гибким, отчетность упрощается, средства поддержки выплачиваются быстрее, и в ближайшее время в Ида-Вирумаа начнут действовать новые бизнес-инкубаторы.
"В то же время государство в роли распределителя средств находится в сложной ситуации, - рассуждает министр. - С одной стороны, мы ослабляем условия и приглашаем всех вкладываться в экономику Ида-Вирумаа, но с другой, не все ограничения отменены, и некоторым хорошим проектам придется все равно отказать".
Так, по словам министра, Европейская комиссия предоставила Фонду справедливого Ида-Вирумаа список, состоящий из 14 пунктов, который содержит типы проектов, не квалифицирующихся для поддержки. К ним относятся, например, реклама, аренда временных работников, азартные игры, табачная промышленность, финансовая и страховая деятельность, а также запрет на использование средств фонда для инвестиций, связанных с производством, обработкой, транспортировкой, распределением, хранением или сжиганием ископаемого топлива.
"Мне кажется, что люди в Ида-Вирумаа действительно хотят перемен. Диапазон Фонда справедливого перехода шире, чем может показаться, слушая слова критиков. Этот фонд предназначен для решения социально-экономических проблем Ида-Вирумаа в более широком плане. Чтобы доход людей не зависел только от добычи полезных ископаемых. Чтобы из этого сложилась история успеха в развитии зеленой и интеллектуальной экономики всего региона. Деньги фонда предназначены для того, чтобы Ида-Вирумаа развивался наравне с остальной Эстонией. Эти перемены уже происходят", - подытожил Тийт Рийсало.