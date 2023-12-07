Условия получения средств из Фонда справедливого перехода значительно упростили

По словам министра экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало, Фонд справедливого перехода предназначен для создания истории успеха в развитии зеленой и интеллектуальной экономики всего региона.

"В Ида-Вирумаа есть желание перемен, и на эти перемены есть деньги. Однако чтобы это не осталось только желанием, мы сделали условия поддержки для местных предпринимателей настолько комфортными, насколько это было возможно", - сообщил Тийт Рийсало в колонке на портале RusPostimees.

Однако деньги находят применение не так быстро, как хотели бы в министерстве. Фонд был создан до пандемии и до вторжения России в Украину.

"Очевидно, что мир изменился, и тогдашние прогнозы и созданные на их основе условия уже не соответствуют всем реальным обстоятельствам. Мы решили облегчить условия раздачи денег фонда настолько существенно, насколько это возможно. Во-первых, мы расширили целевую группу заявителей. Туристический кластер Ида-Вирумаа спрашивал, почему их область не квалифицируется для получения евроденег; теперь они квалифицируются. Если Европейская комиссия не исключила что-то из числа поддерживаемых проектов, то мы тоже не будем этого делать", - сообщил Министр.

Кроме того, с помощью евроденег теперь можно финансировать гораздо больше проектов. Предприниматели хотели использовать средства поддержки для создания солнечных и ветровых парков, чтобы обеспечить снабжение их проектов возобновляемой энергией - в министерстве сделали это возможным.