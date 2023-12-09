НАША ЕВРОПА ⟩ Что общего между Ида-Вируской центральной больницей и Обществом Йыхвиского музея? Оба - деятели года

Удостоенная в 2023 году признания за эффективное использование евроденег Ида-Вируская центральная больница - один из крупнейших работодателей уезда. При поддержке евроденег здесь улучшили условия для более чем 1300 работников, а также для тысяч пациентов.

За последние годы центральная больница при поддержке евроденег создала в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве современный медицинский городок с новым оборудованием и оснащением. В городке расположены несколько совершенно новых лечебных корпусов, а также реновированные здания.

Последний крупный проект - перестройка здания бывшей клиники внутренних болезней - был завершен нынешней осенью. В нем расположились дневная хирургия, глазное отделение, женская консультация, функциональная диагностика, восстановительное лечение, детское отделение и помещения для обучения. Там принимают также врачи-специалисты. Кроме того, был реновирован Дом здоровья в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.

- Проект модернизации Ида-Вируской центральной больницы был начат в 2017 году. Работа была напряженной, однако сделанные инвестиции нацелены на будущее. Мы инвестировали через Европейский фонд развития 26,5 миллиона евро. Сотрудничество с Европейским фондом развития складывалось очень хорошо, но, кроме того, мы вложили и свои деньги, - сказал руководитель центральной больницы Тармо Тохвер.

Ида-Вируская центральная больница начинает обретать законченный вид, не хватает еще психиатрической службы, услуги которой сейчас оказывает Ахтмеская больница.