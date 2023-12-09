Общество Йыхвиского музея, выбранное гражданским объединением года Ида-Вирумаа, невелико, однако добилось многого. Ида-Вируская центральная больница большая и, будучи эффективным внедрителем евроденег, способно сдвинуть горы. Как музейное общество, так и центральная больница блистали на уездном конкурсе признания.
НАША ЕВРОПА ⟩ Что общего между Ида-Вируской центральной больницей и Обществом Йыхвиского музея? Оба - деятели года
Удостоенная в 2023 году признания за эффективное использование евроденег Ида-Вируская центральная больница - один из крупнейших работодателей уезда. При поддержке евроденег здесь улучшили условия для более чем 1300 работников, а также для тысяч пациентов.
За последние годы центральная больница при поддержке евроденег создала в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве современный медицинский городок с новым оборудованием и оснащением. В городке расположены несколько совершенно новых лечебных корпусов, а также реновированные здания.
Последний крупный проект - перестройка здания бывшей клиники внутренних болезней - был завершен нынешней осенью. В нем расположились дневная хирургия, глазное отделение, женская консультация, функциональная диагностика, восстановительное лечение, детское отделение и помещения для обучения. Там принимают также врачи-специалисты. Кроме того, был реновирован Дом здоровья в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.
- Проект модернизации Ида-Вируской центральной больницы был начат в 2017 году. Работа была напряженной, однако сделанные инвестиции нацелены на будущее. Мы инвестировали через Европейский фонд развития 26,5 миллиона евро. Сотрудничество с Европейским фондом развития складывалось очень хорошо, но, кроме того, мы вложили и свои деньги, - сказал руководитель центральной больницы Тармо Тохвер.
Ида-Вируская центральная больница начинает обретать законченный вид, не хватает еще психиатрической службы, услуги которой сейчас оказывает Ахтмеская больница.
- У нас с ними заключено принципиальное соглашение, что в ближайшие годы психиатрическая служба перейдет к нам, однако для этого мы должны построить новое здание. Планируем здание площадью около 6000 квадратных метров, в котором разместится стационар на 40 мест. Строительство обойдется предположительно в 20 миллионов евро. Сейчас у самой больницы денег на это нет, - признался Тармо Тохвер.
Для строительства психиатрической клиники тоже пригодилась бы поддержка со стороны Евросоюза. "Мы можем предъявить результаты, подтверждающие, что мы умеем использовать эту помощь и в состоянии сделать это еще", - подтвердил Тармо Тохвер.
Знание истории связывает с регионом
Признанное лучшим ида-вируским гражданским объединением Общество Йыхвиского музея выделяется как возрождением старых традиций, так и созданием новых.
Так, общество в 2010 году начало устраивать Михайловскую ярмарку, традиции которой в Йыхви уходят корнями в 1920-е годы. Ежегодно в сентябре ярмарочная суматоха охватывает окрестности йыхвиской Михайловской церкви, улицу Раквере и променад Йыхвика. А в апреле в шестой раз состоялась конференция памяти генерал-майора Александера Тыниссона. Идея посвященной военной истории конференции появилась у общества в 2018 году, чтобы отметить 100-летнюю годовщину Эстонской Республики.
- Конференция стала подарком музейного общества Эстонской Республике, чтобы обогатить программу и приблизить ко всем жителям Ида-Вирумаа историю региона, особенно военную историю. В Йыхви уже долгое время размещалась воинская часть, однако Йыхви не особо воспринимали в качестве армейского города. Я благодарна, что Алутагузеская дружина "Кайтселийта" тоже посодействовала проведению конференции, - сказала руководитель Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа.
Рассматриваемые на конференции темы с каждым годом приближаются к дню сегодняшнему. Поскольку Александер Тыниссон был создателем Сил обороны Эстонии, а во время Освободительной войны командовал Вируским фронтом, то начали с Освободительной войны. "Теперь бы дошли уже до Второй мировой войны и проводим также параллели с сегодняшним днем", - прокомментировала Анне-Ли Реймаа.
Активная и разносторонняя деятельность общества обогащает также йыхвискую культурную жизнь, будь то полчаса органной музыки или программа Ночи музеев.
Созданное 23 года назад из чувства миссии музейное общество маленькое - всего 12 человек. Однако все они на своем месте и вносят такой вклад, какой могут, подтвердила Анне-Ли Реймаа.
Важнее всего для общества - повысить значение знания истории. "Мы хотим рассказывать об истории Ида-Вирумаа, делать ее ближе для всех нас. Ида-Вирумаа - удивительное место, где многое происходило, однако об этом знают не очень много, особенно о Йыхвиском кихельконде. Все эти конференции и исторические лекции помогают объединить нас. Знание истории связывает людей с этим регионом".
Общество имеет большие планы и на следующий год. "Хотим сосредоточиться на том, каким был Йыхви до большого пожара 1943 года, уничтожившего город", - отметила Анне-Ли Реймаа.
Рисование объединило общину
Деятельных граждан и лучшие гражданские объединения Ида-Вирумаа чествовали 30 ноября в четырех категориях.
Достижением Ида-Вируской программы местной инициативы выбрали устроенную Тойласким волостным обществом образования и культуры общинную выставку. В рамках художественного проекта "Рисуем вместе" были написаны четверть сотни видов Тойлаской волости, к раскрашиванию которых были привлечены члены семей, друзья, коллеги и соседи. В художественном проекте поучаствовали полсотни человек, использовавшие для раскрашивания сделанные на основе фотографий пронумерованные холсты.
Активным гражданином Ида-Вирумаа 2023 года стал Александр Опенко, учитель истории Нарвской 6-й школы и известный гид, из-под пера которого вышла нынче книга "Нарвские истории". Александр Опенко - профессиональный и популярный гид, помогающий гостям и жителям Нарвы под новым углом открыть для себя этот старинный и таинственный город.
Специальной премией было отмечено Ида-Вируское общество охотников, организовавшее в 2023 году в Эстонском шахтном музее всеэстонский слет, собравший там более пяти тысяч человек.
Награда тем, кто делает родной край лучше
Лауреаты Ида-Вирумааского конкурса признания гражданских объединений определились 30 ноября.
- Цель конкурса - выделить и отметить активных людей Ида-Вирумаа, а также лучшие гражданские объединения, достижения которых делают наши родные места лучше, местную общину сплоченнее и гражданское общество сильнее, - пояснила руководитель Нарвского инфоцентра "Europe Direct" Татьяна Заморская.
Активных граждан и лучшие гражданские объединения Ида-Вирумаа чествовали в четырех категориях.
Лучшее использование евроденег в Ида-Вирумаа
- Победитель: ЦУ "Ида-Вируская центральная больница"
- Номинанты: НКО "Craft Depo" и ТОО "Travel Balt" (нарвский отель "Inger")
Лучший проект Ида-Вируской программы местной инициативы
- Победитель: НКО "Тойлаское волостное общество образования и культуры"
- Номинанты: НКО "Спортклуб "Motus" и НКО "Ийзакуский детский клуб"
Лучшее гражданское объединение Ида-Вирумаа
- Победитель: НКО "Общество Йыхвиского музея"
- Номинанты: НКО "Нарвское эстонское общество" и НКО "Пюхайыэский мотоклуб"
Лучший активный гражданин Ида-Вирумаа
- Победитель: Александр Опенко
- Номинанты: Таня Элькен и Герри Аламетс
Специальная премия
- НКО "Ида-Вирумааское общество охотников"
Конкурс проводят Ида-Вируский центр предпринимательства и Нарвский инфоцентр "Europe Direct". Поддержали проведение конкурса признания ЦУ "Целевой капитал гражданского общества", Ида-Вирумааский союз самоуправлений и Министерство внутренних дел.