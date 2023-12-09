НАША ЕВРОПА ⟩ Неделя гражданина напомнила о правах и обязанностях граждан

На семинарах в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве можно было в интерактивной форме узнать о гособороне, Евросоюзе, а также об управлении на местном и государственном уровне.

Участникам предоставлялась возможность обсудить различные темы и решать различные задачи. Например, речь шла о том, каковы права авиапассажира на получение компенсации или в каких странах Евросоюза до сих пор не ввели в обращение евро. Говорили также о гражданских правах в Эстонии и Евросоюзе.

- Например, многие люди не знают, кто может участвовать в местных выборах, а кто - в выборах в Европарламент. Некоторые не знают, что нужно делать, чтобы получить гражданство, а также каковы функции Рийгикогу или президента, - объяснила проектный руководитель, консультант Ида-Вируского центра предпринимательства по гражданским объединениям Надежда Морозова.

Неделя гражданина проходила при поддержке Фонда интеграции и инфоцентра "Europe Direct", а также в рамках проекта Евросоюза "Деятельность, поддерживающая изучение эстонского языка, и граждановедение".

- Мы очень рады, что получили поддержку для проведения образовательных мероприятий, повышающих гражданскую сознательность. Семинары стали местом новых знакомств и интересного времяпровождения, общения на актуальные темы и обмена информацией. Мы узнали также, какие темы интересуют жителей нашего региона и о чем они хотели бы в будущем узнать больше, - сказала Надежда Морозова.

Участники семинаров имеют возможность поехать в учебную поездку в Таллинн в Европейский центр впечатлений - в интерактивный центр посещений, где с применением интересных методов знакомят с функционированием Евросоюза и с совместным решением наиболее масштабных проблем Европы.

- Люди могут в игровой форме испытать, как происходит работа в Европарламенте, поучаствовать в дебатах и внести свои предложения, - пояснила руководитель Нарвского инфоцентра "Europe Direct" Татьяна Заморская.