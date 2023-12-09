Мануэла Пихлап: Хватит нападок на автомобили

Конечно, во многих странах есть налог на автомобили, но дело не в этом. Налогом можно облагать разные вещи. Но обоснование, своевременность и жесткость инициативы по введению налога на автомобили для кошельков жителей Эстонии просто ужасают.
Кажется, забыли и о том, насколько важен и необходим автомобиль во многих ситуациях. Особенно за пределами крупных городов.
Стоит больше узнать о рекомендациях по приобретению более экономичного автомобиля и отказу от внедорожников. В Пыхья-Таллинне, старейшиной которого я являюсь, городская среда с интенсивным движением общественного транспорта. Несомненно, в ближайшие годы многие его жители могли бы пересесть на электромобили, другие более экономичные машины или вообще отказаться от автомобилей. Но, конечно, даже в большом городе есть свои ограничения, потому что если вам нужно ездить на работу или тренировку в другие районы города, то при отсутствии быстрого прямого сообщения автомобиль, как правило, имеет явные преимущества.
Однако в сельской местности зависимость населения от автомобилей примерно в два раза выше, чем в городах, говорится в исследовании, опубликованном Департаментом транспорта в октябре.
Но вопрос не только в том, покупать или не покупать автомобиль, но и в том, какой автомобиль выбрать. В сельской местности оптимальным решением может стать большой, мощный автомобиль с высоким днищем и полным приводом. Проще простого безнадежно застрять весной в грязи на деревенской дороге на маленьком автомобиле, я знаю, о чем говорю. Сельские жители знают это еще лучше. Поездив на более мощном, высоком, полноприводном автомобиле по заснеженным дорогам, я также знаю, что он меня не подведет.
В ситуации, когда государство и муниципалитеты не могут оказать людям достаточную помощь, им следует дать возможность справляться самим, а не вынуждать их отказываться от средства передвижения с помощью новых налогов. Программы по ремонту дорог, благодаря которым за прошедшие годы в сельской местности появилось гораздо больше асфальта, теперь, по сути, сошли на нет. Хотя в предвыборной программе Партии реформ в январе 2023 года было обещано масштабное продолжение программ по асфальтированию дорог.
При обсуждении автомобильного налога следует учитывать, что автомобиль - это самое быстрое, индивидуальное и гибкое решение в малонаселенной местности, ложащееся на кошелек жителя, а не государства, в отличие от общественного транспорта. В стране с небольшим населением и редкозаселенной территорией никогда не будет отличных дорог с безупречным уходом и бесперебойно функционирующего общественного транспорта с плотным расписанием повсюду.
Никогда не будет такого, чтобы снегоуборочные машины поспевали везде, где это необходимо, а автобус постоянно ходил в каждую отдаленную деревню. Дороги у нас длинные, налогоплательщиков мало, да и зарплаты у них скромные. Позвольте людям самим справляться, а государственной власти стоит по крайней мере как можно меньше им мешать.
Любимая цель сборщиков налогов - полноприводный высокий автомобиль, единственный помощник в сельской местности, если вам нужно по заснеженным дорогам отвезти детей в школу или самому добраться до работы. Налогообложение таких автомобилей - это еще и особое давление на людей, живущих за пределами центров, и по сути принуждение сельских жителей переехать в город.
Сокращение числа автомобилей, которое может быть рациональным в городе, не является ни реалистичным, ни необходимым в сельской местности. Так на что еще могут надеяться люди? Даже между более крупными центрами общественный транспорт ограничен. Автомобилист же может отправиться в путь в любой момент. Сопоставимой гибкости общественного транспорта можно добиться при очень высоких затратах и за счет того, что большую часть времени автобусы будут ездить пустыми.
"В ситуации, когда государство и муниципалитеты не могут оказать людям достаточную помощь, им следует дать возможность справляться самим, а не вынуждать их отказываться от средства передвижения с помощью новых налогов".
Мануэла Пихлап, старейшина Пыхья-Таллинна, Центристская партия
Желание ввести налог на автомобили приходится на то время, когда налогоплательщик уже и без того порядком пострадал. По данным банков, вклады населения уже давно сокращаются и можно констатировать, что происходит обеднение среднего класса.
Эстония и так является страной с высокой стоимостью жизни, но мы стремительно движемся к еще более высоким ценам и большим трудностям для предприятий. О налоге на автомобили можно было бы говорить, если бы он вводился не второпях, а как хорошо продуманная налоговая реформа, при которой одни налоги повышаются, другие понижаются, причем с долгосрочной перспективой.
Оправдывая латание бюджетной дыры и чрезмерное налогообложение, начали нападать на автомобилистов. Политики из партии премьер-министра считают, что на самом деле нет необходимости уделять большое внимание автомобильной инфраструктуре и что новые качественные автодороги не нужны (Пяртель-Пеэтер Пере, 16.10, "Delfi"). Однако Эстония взяла на себя обязательства перед Европейским союзом по строительству автомагистралей, и так получилось, что эти пункты были также в предвыборной программе той самой партии премьер-министра всего десять месяцев назад. Кстати, общественный транспорт тоже ходит по автомагистралям.
Зеленые экстремисты и прочие поборники считают снижение скорости чуть ли не единственной мерой по обеспечению более безопасного движения. Есть, конечно, места, где это уместно, но это лишь одна мера из многих, тем более что она нужна не везде. Автомобили созданы для того, чтобы ездить, а не стоять на месте.
Эта история особенно лицемерна, если учесть, что в республиканском плане содержания дорог были изъяты деньги из программ перестройки опасных участков дорог. Если говорить о снижении смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, то число жертв за последние десятилетия значительно сократилось, но большую роль в этом также играют более качественные дороги и более безопасные автомобили. И людям можно было бы оставить возможность продолжать покупать более новые и безопасные автомобили. Обедняя их налогами и ростом цен, мы не достигнем этой цели.
Не стоит забывать, что водитель уже платит и не мало. Акциз на топливо. А владелец более крупного автомобиля платит и за топливо больше. Так что давление по части покупки более дешевого и экономичного автомобиля уже существует. Если продолжать ужесточать эти меры, возникнет вопрос, не слишком ли мы ограничиваем присущую свободному обществу свободу выбора человека приобретать подходящий автомобиль, дом и так далее по своему усмотрению.