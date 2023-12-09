Мануэла Пихлап: Хватит нападок на автомобили

Сокращение числа автомобилей, которое может быть рациональным в городе, не является ни реалистичным, ни необходимым в сельской местности. Так на что еще могут надеяться люди? Даже между более крупными центрами общественный транспорт ограничен. Автомобилист же может отправиться в путь в любой момент. Сопоставимой гибкости общественного транспорта можно добиться при очень высоких затратах и за счет того, что большую часть времени автобусы будут ездить пустыми.

"В ситуации, когда государство и муниципалитеты не могут оказать людям достаточную помощь, им следует дать возможность справляться самим, а не вынуждать их отказываться от средства передвижения с помощью новых налогов". Мануэла Пихлап, старейшина Пыхья-Таллинна, Центристская партия

Желание ввести налог на автомобили приходится на то время, когда налогоплательщик уже и без того порядком пострадал. По данным банков, вклады населения уже давно сокращаются и можно констатировать, что происходит обеднение среднего класса.

Эстония и так является страной с высокой стоимостью жизни, но мы стремительно движемся к еще более высоким ценам и большим трудностям для предприятий. О налоге на автомобили можно было бы говорить, если бы он вводился не второпях, а как хорошо продуманная налоговая реформа, при которой одни налоги повышаются, другие понижаются, причем с долгосрочной перспективой.