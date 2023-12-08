Спасательный департамент разрешил выходить на лёд, но осторожно

Спасательный департамент ежедневно измеряет толщину льда на наиболее популярных внутренних водоемах, результаты измерений можно посмотреть на постоянно обновляемой карте.

Ледовая карта создана для того, чтобы люди могли легко получить информацию о ледовой обстановке на внутренних водах Эстонии.

Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала напоминает, что при выходе на лед необходимо иметь при себе средства безопасности, даже если толщина льда составляет 10 см, поскольку ледовая обстановка в пределах одного водоема может сильно различаться. "Чем быстрее течение воды, тем не стабильнее лед", - добавляет Виркала.

Провалившись под лед, человеку нужно учитывать, что температура воды подо льдом всего пару градусов выше нуля. Взрослый человек может выжить в такой холодной воде максимум 10 минут, ребенок же потеряет сознание еще раньше. Было бы лучше, если бы дети катались только на официальных и безопасных катках, а не выходили на лед водоемов самостоятельно.

Спасательный департамент призывает всех людей быть осторожными и внимательными при нахождении вблизи водоемов. После долгого ожидания лед так и манит, особенно детей, поэтому их родителям стоит рассказать о рисках, связанных с хрупким льдом, и следить за детьми. Если вы заметили, что кто-то в беде или сами нуждаетесь в помощи, нужно как можно скорее позвонить по номеру службы экстренной помощи 112.

Находясь на льду: