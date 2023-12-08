Вице-президента Банка Эстонии: худшее еще впереди

Каазик сказал, что в настоящее время состояние рынка труда довольно хорошее. Он также отметил, что в этом году выросли зарплаты, и, по всей видимости, рост зарплат продолжится и дальше.

- Давление на повышение заработной платы сохранится. Новое соглашение о минимальной заработной плате, которое увеличит минимальную зарплату на 13%, также увеличит другие более низкие зарплаты, - сказал он.

Однако, согласно прогнозам, в следующем году ситуация на рынке труда ухудшится.

- В следующем году количество безработных увеличится, а количество рабочих мест сократится, - поделился прогнозами вице-президент Банка Эстонии.

- Энергетический кризис, быстрый рост цен и различные потрясения в совокупности означают, что бизнес-модели многих предприятий больше не смогут работать в своем нынешнем виде, - сказал Каазик. - Отсутствие чувства уверенности усилит экономический спад.

Эстонская экономика переживает трудные времена, но ситуация варьируется от сектора к сектору. "Экономика Эстонии маленькая и открытая, и ее трудно поднять самостоятельно", - сказал Каазик, добавив, что спад экономики закончится, когда улучшатся дела у наших торговых партнеров.