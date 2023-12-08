В Нарве почти сто учителей записались на курсы эстонского языка

Об этом в четверг в своем письменном ответе на запрос оппозиции из Нарвского городского собрания сообщил мэр Нарвы Яан Тоотс, пишет rus.err.

- Были открыты две группы по изучения эстонского языка на уровень B2 и четыре группы на уровень С1. В первой занимаются 36, во второй - 61 педагог, - отметил мэр.

По его словам, в сентябре этого года, благодаря финансовой поддержке Министерства образования и науки, в Нарвском колледже стартовала группа переподготовки классных учителей. В нее записались 27 педагогов, в том числе 20 из Нарвы.

- Окончившие обучение в этой группе получат право преподавать предметы на эстонском языке в 1-4 классах в качестве классных руководителей, - отметил Тоотс.

По его словам, работодатели также организуют для учителей языковые курсы на рабочем месте, а вдобавок к этому созданы возможности для изучения эстонского языка в Нарвской школе для взрослых.