В Нарве почти сто учителей записались на курсы эстонского языка

Этой осенью власти Нарвы совместно с Министерством образования и науки и Языковым департаментом открыли 6 групп по изучению эстонского языка для учителей детских садов и школ.
Об этом в четверг в своем письменном ответе на запрос оппозиции из Нарвского городского собрания сообщил мэр Нарвы Яан Тоотс, пишет rus.err.
- Были открыты две группы по изучения эстонского языка на уровень B2 и четыре группы на уровень С1. В первой занимаются 36, во второй - 61 педагог, - отметил мэр.
По его словам, в сентябре этого года, благодаря финансовой поддержке Министерства образования и науки, в Нарвском колледже стартовала группа переподготовки классных учителей. В нее записались 27 педагогов, в том числе 20 из Нарвы.
- Окончившие обучение в этой группе получат право преподавать предметы на эстонском языке в 1-4 классах в качестве классных руководителей, - отметил Тоотс.
По его словам, работодатели также организуют для учителей языковые курсы на рабочем месте, а вдобавок к этому созданы возможности для изучения эстонского языка в Нарвской школе для взрослых.