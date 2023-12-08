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Заболеваемость гриппом выросла на 43%

Северное побережье
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Вакцинацию от гриппа людей из группы риска оплачивает Касса здоровья.
Вакцинацию от гриппа людей из группы риска оплачивает Касса здоровья. Фото: Пеэтер Лиллевяли

На прошлой неделе в Эстонии зарегистрировали 117 случаев гриппа. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом выросла на 43%, пишет rus.err.

Более половины случаев были зарегистрированы Харьюмаа, но число заболевших увеличивается в других уездах, сообщает Департамент здоровья.

В Пярнумаа выявили 16, в Ида-Вирумаа - 14 случаев. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом выросла на 43%.

В этом сезоне гриппом заболели 413 человек. По предварительным данным, 23 человека нуждались в стационарном лечении. Более половины госпитализированных – люди старше 60 лет.

На прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы девять человек, из которых двое - дети младше четырех лет.

Всего на прошлой неделе к врачу с ОРВИ обратились 6077 жителей Эстонии, что на треть больше, чем неделей ранее.

Информация о том, как защитить себя от вирусов, доступна на сайте terviseamet.ee.

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