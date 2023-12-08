На терриконе шахты "Виру" началась установка радиолокационной станции

После запуска радаров в Эстонии освободится ряд территорий, где можно будет строить ветряки без ограничений по высоте, сообщает rus.err.

Активная радиолокационная станция на вершине терриконика на территории бывшей шахты "Виру" заработает в конце следующего года. Ограничения на высоту ветряков в северной части Вирумаа будут отменены уже с 1 июня следующего года.

- В конце этого года уже была поставлена одна пассивная радиолокационная станция, благодаря которой мы с середины следующего года закроем этот временной зазор, - сообщил Прийт Соосаар из Центра оборонных инвестиций.

Активные радиолокационные станции в Ида-Вирумаа и на Хийумаа смогут обнаруживать летающие объекты за 500 километров. Благодаря этим радарам будет также проще строить ветропарки, но некоторые ограничения останутся. Например, разработчикам солнечных электростанций придется изменить свои планы, если речь о соседстве с военными объектами. Например, предприятие Enefit Green было вынуждено построить на терриконике шахты "Эстония" солнечную электростанцию мощностью почти в два раза меньше желаемой именно из-за близости радара.

- Да, она могла бы быть и мощнее, но разрешение на строительство было выдано на такую мощность. На строительство каждой солнечной электростанции здесь нужно разрешение Министерства обороны, - рассказал председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас.

Центр оборонных инвестиций в сотрудничестве с Силами обороны старается найти компромисс между укреплением обороноспособности и экономическими интересами таким образом, чтобы не ухудшить обороноспособность Эстонии. Именно поэтому несколько лет назад был начат проект многоуровневого мониторинга, в котором стараются учесть все вышеперечисленные аспекты.

- Солнечные и ветряные электростанции влияют на работу наших систем. Тем не менее мы нашли оптимальные решения, а также переместили различные системы, чтобы дать промышленности возможность достичь своих целей, - отметил Соосаар.

Радиолокационные станции в Ида-Вирумаа и на Хийумаа обойдутся в более чем в 50 миллионов евро без налога с оборота.